Il centro Baobab Experience a Roma | la tendopoli per migranti in transito - Sky tg24

Che cosa è il centro Baobab e perché è stato sgomberato (per l'ennesima volta) : La tendopoli per migranti in transito sgomberata a Roma dalle forze dell'ordine era stata allestita dai volontari di Baobab Experience nell'autunno del 2016, prima a largo Spadolini e poi in via Gerardo Chiaromonte, nei pressi della stazione Tiburtina. L'insediamento raccoglie l'eredità del centro sociale Baobab, a lungo un punto di riferimento a Roma per l'accoglienza dei migranti, attivo per anni in ...

Roma - centro Baobab sgomberato : le ruspe in azione per rimuovere le tende dei migranti : Vivevano in quasi 200 nel campo gestito dagli attivisti di Baobab nei pressi della stazione Tiburtina sgomberato questa mattina dalle forze dell’ordine. Portati via i migranti, circa 136, sui pullman della Polizia diretti all’Ufficio immigrazione sono iniziate le operazioni di rimozione delle tende e delle strutture presenti nell’area con l’intervento anche di una ruspa. “È entrata in azione la politica salviniana – commentano gli ...

Scatta lo sgombero del centro Baobab. Salvini "L'avevamo promesso" : L'ordine di sgombero è arrivato. All'alba - racconta Repubblica - la polizia si è presentata, con i blindati, al Baobab, la tendopoli allestita dai volontari di Baobab Experience dietro la Stazione Tiburtina a Roma. La struttura da un anno e mezzo svolgeva il ruolo di punto di raccolta per migranti in transito. Sono circa 120 le persone ancora presenti nel campo che le forze dell'ordine stanno ...

Roma - scatta lo sgombero del centro Baobab che ospita centinaia di migranti : tensione. Salvini : "Dalle parole ai fatti" : La polizia è arrivata all'alba con i blindati nella struttura, che da giorni ha aperto le porte anche a decine di immigrati regolari, titolari di protezione umanitaria, messi fuori dal circuito degli Sprar. Il tam tam degli attivisti: "Raggiungeteci"

Tiburtina - il centro Baobab per i migranti sgomberato all'alba : Operazione della polizia nella prima mattinata di martedì alla stazione Tiburtina all'interno del campo per migranti transitante gestito dall'associazione Baobab Experience. Gli agenti sono ...