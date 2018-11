I remaster di Bioshock 1 | 2 e Infinite in uscita singolarmente?

eurogamer

: L'universo di #BioShock sta per tornare? - Eurogamer_it : L'universo di #BioShock sta per tornare? -

(Di martedì 13 novembre 2018) Non si sa ancora nulla di concreto, la stando alle ultime indiscrezioni le versionidi1, 2 epotrebbero essere pubblicate, come riporta Resetera.Come possiamo infatti vedere ledei tre giochi sono state valutateda PEGI, per cui si potrebbe pensare che ognuna di loro avrà un lancio a sé stante. Ora come ora i giochi sono giocabili, sulla generazione attuale, solo tramite la: The Collection, raccolta che include le versioni originali dei giochi, ed evidentemente non quelle rimasterizzate.Read more…