I Medici 3 ci sarà | già in corso le riprese della terza stagione

Sanità - battaglia sulle visite mediche private fuori dall'ospedale : «Proroga o sarà fuga dei Medici» : Un medico che visita gratuitamente in un ospedale pubblico può anche vedere i pazienti a pagamento in libera professione. Lo permette la legge in nome di una presunta libertà di scelta dei malati che ...

Cdm abolisce il numero chiuso a Medicina. Poi il chiarimento : 'E' un auspicio - sarà graduale' : I ministri di Salute e Istruzione prima dicono di non saperne nulla. Poi rettificano, spiegando di aver chiesto solo un cambiamento graduale - A quanto si apprende al ministero della Salute e a quello ...

Con 'Quota 100' gli ospedali rischiano il "collasso". L'allarme dei Medici : "25mila subito in pensione - sarà paralisi" : Circa 25mila medici e dirigenti ospedalieri in meno nell'arco di un paio di anni, al massimo. Significherebbe di fatto il collasso per il sistema sanitario nazionale. È l'effetto perverso che rischia di diventare reale a causa del combinato di due provvedimenti, uno in via d'approvazione, l'altro vecchio di nove anni: quota 100 e blocco della spesa per il personale del SSN disposto nel 2010 dal Governo Berlusconi. Il grido d'allarme ...

Università - Al Bano testimonial della Scuola di Medicina a Bari : "Sarà un esempio per i nostri allievi" : La motivazione del direttore Gesualdo: "Rappresenta un esempio di uomo del Sud che ha saputo affermarsi nel mondo della canzone e dello spettacolo senza mai abbandonare la terra di Puglia"