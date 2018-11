I Medici 2 | ultima puntata | la terza stagione si farà

lanostratv

(Di martedì 13 novembre 2018) I3 ci sarà: iniziate le riprese dellaTra poco andrà in onda l’de I2, la serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Lux Vide che racconta la vita di Lorenzo il Magnifico. Lade Isi? Si! Le riprese de I3 sono già iniziate. In realtà I3 sarà una continuazione della seconda. Il protagonista sarà ancora una volta Lorenzo il Magnifico che dovrà difendere Firenze da nuove minacce, tra queste il continuo malcontento della popolazione. L’intento degli sceneggiatori è quello di raccontare la modernità di Lorenzo che ha saputo usare la bellezza come strumento di comunicazione. Confermati nel cast dellaDaniel Sharman (Lorenzo), Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati) e Syvonne Karlsen (Clarice). Tra le new entry Neri Marcorè, Hugh Laurie (l’attore diventato famoso nei ...