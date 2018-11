I Bastardi di Pizzofalcone 3 ci sarà? Il finale esplosivo della seconda stagione fa

ilnotiziangolo

: Mo’ siamo tutti preoccupati ?? per l’esplosione nei Bastardi di Pizzofalcone - 0_maurudi : Mo’ siamo tutti preoccupati ?? per l’esplosione nei Bastardi di Pizzofalcone - silmades : sto indietrissimo sia con i medici che con i bastardi di pizzofalcone aiutoooo -

(Di martedì 13 novembre 2018) Idi3 cioppure no? Sembra che non ci siano dubbi sul ritornofiction Rai per una terzae gli indizi sono davvero tanti a riguardo. Secondo quanto ha rivelato proprio Tosca d’Aquino sembra che in Rai si stia già parlando del rinnovoserie e del ritorno per una terzae gli stessi ascolti lasciano pensare che la rete ammiragliatv pubblica non si lascerà sfuggire questa occasione. Cilieginatorta arriva ildi ieri sera, l’ultimo episodioserie con colpi di scena, rivelazioni e inseguimenti. Alex finalmente ha fatto coming out dicendo al padre che il suo soldatino fedele adesso è una femmina che ama le femmine mentre, Francesco ha chiesto a sua moglie di formare una famiglia con la piccola Chiara mentre Ottavia è nuovamente ad un bivio per via delle sue promesse. I...