huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I 5 Stelle lasciano solo Gregorio De Falco dopo il voto sul condono a Ischia - AngelaB83128509 : RT @HuffPostItalia: I 5 Stelle lasciano solo Gregorio De Falco dopo il voto sul condono a Ischia - ilmiki3 : RT @HuffPostItalia: I 5 Stelle lasciano solo Gregorio De Falco dopo il voto sul condono a Ischia - giomo2 : RT @HuffPostItalia: I 5 Stelle lasciano solo Gregorio De Falco dopo il voto sul condono a Ischia -

(Di martedì 13 novembre 2018) Il suopotrebbe essere stato decisivo per far andare sotto - come si dice in gergo - la maggioranza in Commissione al Senato. E,ilDeè stato lasciatosugli scranni della Commissione mentre gli altri 5si sono riuniti. Sul fatto che abbia votato con le opposizioni l'emendamento che disciplina le pratiche diedilizio anon c'è ufficialità: a chi glielo ha chiesto ha risposto con un secco no comment. "L'emendamento in questione - spiega all'Adnkronos l'ex capitano di fregata - è stato presentato da Papatheu di Forza Italia ed era analogo a quello che avevo presentato io", si è limitato a dire. Furiosi con lui i vertici M5s: "Vuole essere cacciato".Non era presente al momento del, invece, la collega Paola Nugnes. Ma già nel corso della giornata i dissidenti M5S avevano dato segno di ...