“Ho perso tutto” Milly Carlucci | la triste confessione a cuore aperto

Berlusconi sentenzia : “Ho perso le elezioni per colpa del Milan” : Silvio Berlusconi ha parlato della sconfitta nelle ultime elezioni, forse anche per colpa del Milan e di Yonghong Li Silvio Berlusconi ha dato una singolare visione della sua sconfitta nelle scorse elezioni. L’ex patron del Milan ha addebitato il tutto alla cessione del club rossonero: “I nostri sondaggi ci hanno portato a vedere come 2,5 milioni di tifosi del Milan non ci avessero più votato per punirmi del fatto di aver ...

Salto con gli sci - Alex Insam pronto per la nuova stagione : “Ho una preparazione migliore e voglio battere il mio record personale” : La nuova stagione della Coppa del mondo di Salto con gli sci scatterà questo fine settimana a Wisla (Polonia). Venerdì 16 novembre si inizierà con le qualificazioni sul trampolino HS134 in cui troveremo in gara due azzurri: Sebastian Colloredo e Alex Insam. Proprio quest’ultimo, dopo aver dimostrato più volte il suo grande talento, è chiamato in questa stagione a fare il Salto di qualità e ritagliarsi un posto tra i migliori del circuito. Il ...

Max Verstappen - GP Brasile F1 2018 : “Ho perso per colpa di un idiota”. La replica di Ocon : “Mi ha spintonato” : Il GP del Brasile 2018 è stato caratterizzato dall’incidente tra Max Verstappen ed Esteban Ocon: il pilota della Red Bull si trovava in testa alla gara e accarezzava il sogno della vittoria, ha iniziato la manovra di doppiaggio nei confronti dell’uomo della Force India che clamorosamente non ha lasciato strada e ha tamponato l’avversario. L’olandese ha poi concluso al secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton mentre il ...

Boxe - Clemente Russo : “Ho perso qualcosa in velocità - ma sopperisco con l’esperienza. Continuo a sognare l’oro olimpico” : Clemente Russo è pronto per disputare i Campionati dell’Unione Europea che scatteranno oggi a Valladolid (Spagna) e salirà sul ring nella sua nuova categoria di peso cioè i +91 kg. Tatanka ritorna tra i supermassimi per un semplice motivo come ha dichiarato a Il Mattino: “Questa è la mia porta d’accesso a un sogno: voglio qualificarmi per la quinta Olimpiade. Ho messo su sei chili: massa magra, non ho esagerato a tavola“. ...

Domenica Live - la Marchesa D’Aragona per “identificazione personale” : “Ho pagato 60mila euro” : E’ Marchesa o no? La domanda accompagna Daniela Del Secco da qualche settimana e l’argomento ha occupato i contenitori di Barbara D’Urso e il Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality è arrivata negli studi di Domenica Live con un esperto di araldica per provare a fare chiarezza: “Lei è la Marchesa d’Aragona per identificazione personale. Perché tutto il mondo la considera Marchesa d’Aragona. Ma ...

Casteldaccia - il dramma di Giuseppe : “Ho perso tutto - nessuno ci ha detto che era pericoloso” : Le due famiglie distrutte dalla tragedia siciliana avevano affittato la villetta per trascorrere insieme alcuni momenti di festa in allegria senza sapere di essere in una trappola mortale. "Ma se quella casa era pericolosa, se lì non si doveva stare, perché non ci hanno avvertito?" si chiede ora Giuseppe Giordano sopravvissuto al dramma mentre vedeva morire la sua intera famiglia.Continua a leggere

Maltempo Palermo - smentite le voci sul ritrovamento del medico disperso : le ultime parole - “Ho paura” : Proseguono senza sosta le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera nel Corleonese. Il pediatra stava raggiungendo l’ospedale di Corleone, quando è stato sorpreso dal fango e dall’acqua sulla Statale nei pressi di Ficuzza. Ieri è stata trovata la sua auto, un suv, chiusa a chiave. Per tutta la notte Esercito, Vigili del fuoco e Carabinieri hanno cercato il medico: ieri è stato utilizzato anche ...

Nick Luciani - ex dei Cugini di campagna - in difficoltà : “Ho perso tutto” : L’appello di Luciani è arrivato in un’intervista al settimanale Nuovo. L’ex cantante della band di Anima mia confessa che il...

Andrea Mainardi : "Ho avuto un trapianto"/ "Ho le cornee di altre persone" : confessione al Grande Fratello Vip : Andrea Mainardi, lo chef della Casa del Grande Fratello Vip 3, svela di aver subito un trapianto di recente: "Ho le cornee di altre persone, ho sofferto tanto"

Milan - Gattuso alza la voce : “Ho perso solo sei partite - basta chiacchiere” : Gennaro Gattuso alza la voce dopo aver sentito tante chiacchiere in merito ai suoi possibili sostituti al Milan “Quando si perde un derby, specialmente all’ultimo minuto, rimane l’amarezza. Ma domani torniamo in campo contro una squadra forte, che palleggia molto bene. La sconfitta con l’Inter brucia, ma bisogna guardare avanti. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità dopo l’ultimo ko, ma dal punto di ...

Massimo Giletti - dimagrito per amore : “Ho perso 4 chili - grazie a ‘lei’…” : Massimo Giletti è un tuttofare e lo ammette lui stesso: “Seduto non mi vedrete mai”. Sì, perché il volto noto della televisione italiana, conduttore di ‘Non è l’Arena’, sta facendo registrare ottimi numeri anche in questa seconda stagione su La7. E lui stesso, recentemente, ha ammesso di aver sofferto la lontananza dal mondo Rai ma ha fatto di necessità virtù reinventandosi presso l’ammiraglia di Urbano Cairo: ...

Rosanna Lambertucci in lacrime : “Ho perso sei figli”. E poi piange per l’ex marito : “Ho capito tardi il suo amore” : “Sono passati quattro anni e mezzo da quando non c’è più, ma non riesco ancora a parlare di questo argomento, mi spiace”. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, Rosanna Lambertucci ricorda tra le lacrime l’ex marito Alberto Amodei, scomparso nel 2014. Nonostante i due si fossero separati, il loro legame non si era mai spezzato: “Noi eravamo separati da tanti anni ma non ci eravamo mai persi. Il destino ha voluto che lo ...

Fabrizio Corona : “Ho subito un furto. Mi hanno rubato i soldi che avevo messo via per Carlos e ho perso la testa” : “Chiedo perdono a Silvia Provvedi”. Dopo averla lasciata e dopo aver detto ai microfoni di Verissimo di non averla mai amata, Fabrizio Corona fa ora mea culpa e, in una lunga intervista a Chi, chiede perdono all’ex fidanzata. “Ho visto Silvia piangere in tv: lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna avere le palle per chiedere scusa. Ma in quel momento vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, ...

12enne scrive nel tema : "Ho visto papà picchiare la mamma"/ "Ha perso la donna migliore che esista" : Brescia, 12enne scrive nel tema: "Ho visto papà picchiare la mamma. Ha perso la donna migliore che esista". Il racconto della ragazzina, lo sfogo della madre.