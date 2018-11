Higuain | due turni di stop «Minaccioso con l' arbitro» Salta Lazio e Parma

Milan - due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus : Sono due le giornate di squalifica comminate all'attaccante del Milan Gonzalo Higuain dopo l'espulsione nel match contro la Juventus. L'articolo Milan, due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Galliani : 'Il Milan mi manca tantissimo. Sul duello Higuain-Ronaldo...' : Adriano Gallia ni è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dal fischi d'inizio di Milan-Juventus : 'Il Milan mi manca tantissimo, ma per me la vita non è cambiata tantissimo: prima era tifoso del Monza e amministratore delegato del Milan, ...

Mls - playoff : Federico Higuain show! Due gol e un rigore : Rooney è fuori : Doppietta di Higuain, Rooney battuto ed eliminato dalla competizione. Sembra il sunto di una grande sfida europea, magari di Champions League, invece si fa riferimento ai playoff della Major League ...

Milan-Sampdoria - Gattuso : 'Higuain-Cutrone? Prestazione importante. Caldara fuori ancora due mesi' : Dopo una settimana difficile, il Milan si rialza: il 3-2 contro la Sampdoria sa di rinascita. Con il 4-4-2 e il doppio centravanti i rossoneri non falliscono: tre punti portati a casa dopo una partita ...

Milan - Gattuso striglia i suoi : “Higuain si comporti da leader! Due legnate - ma non siamo morti. Voglio 23 leoni” : Nel corso della conferenza stampa di Milan-Sampdoria, Gennaro Gattuso ha strigliato i rossoneri, chiedendo di vedere in campo 23 leoni: elogi per Cutrone, pungolato Higuain Alla vigilia di Milan-Sampdoria, l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, si è presentato in conferenza stampa per parlare del momento no dei rossoneri. Il Milan viene da due sconfitte pesanti: la prima maturata allo scadere nel derby contro l’Inter; la ...

Pirlo “gioca” il derby di Milano : il suo tifo ed il duello Higuain-Icardi : Higuain-Icardi è una sfida nella sfida nel derby di Milano, a detta di Andrea Pirlo però potrebbero esserci sorprese notevoli “Chi vincerà? Non lo so, quello che si può dire è che sarà sicuramente una bella partita. Credo che sarà una gara molto equilibrata, entrambe le squadre vengono da un buonissimo momento. Io farò il tifo per Gattuso e per i rossoneri”. Pirlo ha parlato anche del duello tra bomber ...

Inter-Milan - Mentana : 'Higuain e Icardi due campioni - ma Maurito...' : Enrico Mentana , direttore del Tg La 7 e noto tifoso dell' Inter , dice la sua a la Gazzetta dello Sport su Icardi e Higuain , pronti a sfidarsi nel derby di Milano: 'Due campioni, di cui uno però molto più giovane. Higuain tutte le volte deve confermare di essere sempre Higuain. Icardi invece è un ...

Milan e Lazio ringraziano i propri bomber : Higuain ed Immobile regalano due vittorie da Champions! : Milan e Lazio vincono e si proiettano nelle zone alte della classifica così come la Sampdoria vittoriosa in casa dell’Atalanta Higuain ed Immobile in rete, Milan e Lazio vittoriose in questo pomeriggio di Serie A ricco di emozioni. Le due squadre hanno risposto presente alla “chiamata” europea, grazie ai propri bomber, tornati a colpire anche in questo weekend. Una vittoria che rilancia in chiave Champions League Milan e ...

Dudelange-Milan - Gattuso : “Higuain poteva fare almeno due gol - ma l’importante era vincere” : Al termine del match vinto contro il Dudelange, Rino Gattuso si è soffermato sulla prestazione della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan ha riconosciuto che la sua squadra non ha offerto una prestazione indimenticabile, ma ci ha tenuto a sottolineare che contava vincere. In basso, le parole dell’allenatore rossonero. Gattuso: “Castillejo entra prima degli altri in condizione, ma sono contento di ...