Harrison Ford | «Chris Pratt in Indiana Jones 5? O lui o me»

Indiana Jones - Harrison Ford parla di Chris Pratt nel prossimo film : Nonostante sia stato rimandato per vari motivi parecchie volte, alla fine pare proprio che Indiana Jones 5, nuovo capitolo nella saga cinematografica dell’archeologo avventuriero, si farà. Le riprese dell’ennesima pellicola nella serie creata da George Lucas e Steven Spielberg sarebbero dovute partire a metà 2019, ma sono state posticipate per rimettere mano alla sceneggiatura. Ciò che è certo è che Harrison Ford rimarrà saldo al ...

Il fuggitivo - trama cast e curiosità del film con Harrison Ford : Domenica 14 ottobre alle 21.30 su Retequattro va in onda un thriller (tratto da una storia vera) che ha fatto furore negli anni ’90: Il fuggitivo, interpretato da un Harrison Ford in forma smagliante e un Tommy Lee Jones da Oscar (come miglior attore non protagonista). Il fuggitivo, trama Al rientro a casa, dopo un’operazione di emergenza, il chirurgo Richard Kimble, trova la moglie ferita a morte. Comincia l’incubo che ...