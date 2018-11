Half-Life VR potrebbe essere in fase di sviluppo per Valve VR

eurogamer

(Di martedì 13 novembre 2018) Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo visore di Realtà Virtuale sarebbe inall'interno degli studi di, e si chiamerebbe proprioVR.Ma come se non bastasse, riporta Variety, sarebbe in cantiere anche un nuovodedicato proprio alla realtà virtuale.avrebbe infatti come programma quello di promuovere il suo visore utilizzando proprio il suo "VR" come gioco di punta, il che tutto sommato come strategia sembrerebbe piuttosto sensata.Read more…