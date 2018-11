Guai per il circo | affissioni abusive e una denuncia per una lite con un anziano

HiGuain squalificato per due giornate : Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain , per "proteste nei confronti degli Ufficiali di gara , Terza sanzione, ; per condotta ...

Gonzalo HiGuain - Matteo Salvini : “E’ stato indegno”. Ma in tanti la pensano diversamente : da Ronaldo ad Allegri - passando per Andrea Vianello : L’espulsione di Gonzalo Higuain in Milan-Juventus continua a far discutere, il campione argentino dopo un fallo fischiato aveva inveito contro l’arbitro Mazzoleni che prima lo aveva punito con giallo e dopo pochi secondi con un cartellino rosso. Il giudice sportivo ha sanzionato il Pipita per due giornate per “condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha ...

Milan - arriva la squalifica per Gonzalo HiGuain : ecco la decisione del Giudice Sportivo : L’attaccante rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto nel corso del match contro la Juventus Sono due le giornata di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain, espulso nel corso del match contro la Juventus per le veementi proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Il giocatore del Milan dunque salterà lo scontro diretto per la zona Champions League contro la Lazio, oltre alla successiva gara ...

