Grande Fratello Vip e Ilary Blasi sconfitti da I Bastardi di Pizzofalcone

Grande Fratello Vip - ossigeno puro per Ilary Blasi : il risultato che tutta Mediaset aspettava con ansia : Un sussulto per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi . Si parla dello share e della salita marcata dalla puntata di lunedì 12 novembre dopo il tracollo del precedente appuntamento. La trasmissione, ...

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone litiga con le sorelle Provvedi e poi attacca Giulia Salemi : “È una ragazzina invasata” : La decima puntata del Grande Fratello Vip si sofferma, ovviamente, sul durissismo scontro avvenuto giovedì notte tra Alessandro Cecchi Paone e le sorelle Provvedi. Dopo aver rivisto la lite Giulia attacca: “Giudica le persone in base alla loro cultura, io vivo di valori, che lui non ha. Fatti un bagno di umiltà“, il giornalista replica a tono: “Non posso discutere con questa graziosa ragazza. Giulia è una ragazzina ...

Francesco Monte criticato da Eva Henger dopo il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip 3: Eva Henger lancia una frecciata a Francesco Monte Eva Henger ieri dopo la puntata del Grande Fratello Vip ha voluto caricare sul suo profilo Instagram una foto insieme a Stefano Sala e nella didascalia dell’immagine ha poi scritto un elogio nei suoi confronti, ma non si è nemmeno risparmiata una frecciata a Francesco Monte. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha affermato di essere molto contenta per il ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 12 novembre 2018 : Cosa hanno visto ieri sera i telespettatori tra I bastardi di Pizzofalcone 2 e Il Grande Fratello Vip 3? Cosa dicono pertanto gli Ascolti tv di ieri? Fino ad ora a vincere le precedenti sfide è stata la fiction di Rai 1 con protagonisti: Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini è sempre stato in grosso affanno. Ecco tutti i Dati Auditel riguardanti la prima serata di ieri ...

Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo in lacrime contro la sua famiglia. “Mi hanno massacrato - sono fuggita” | Video : Lory Del Santo in lacrime al Grande Fratello Vip. La donna ripensando alle parole di alcuni componenti della sua famiglia che le hanno usato una cattiveria gratuita ha esclamato: “In famiglia mi hanno massacrato, sono fuggita”. Vediamo di capire meglio anche con un contributo Video ciò che è accaduto. Lory Del Santo, una delle protagoniste più discusse e controverse di questa edizione del Grande Fratello Vip scoppia in lacrime e si sfoga con ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip - decima puntata : stasera doppia eliminazione : Come ogni lunedì, il Grande Fratello Vip 2018 torna oggi 12 novembre in prima serata su Canale 5 per un nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Dopo la battuta di arresto negli ascolti dello scorso giovedì, con i dati Auditel peggiori di questa edizione, si rendera' necessaria una immediata inversione di rotta per fare in modo che la terza edizione del Reality Show non si trasformi in un clamoroso flop. Il cast, infatti, ...

Una doppia eliminazione al Grande Fratello Vip 2018 basterà a risollevare gli ascolti? Ecco cosa è successo ieri sera : Un'altra puntata da dimenticare nonostante la doppia eliminazione quella del Grande Fratello Vip 2018 di ieri sera. Qualche emozione, qualche risata e l'uscita di scena di Alessandro Cecchi Paone prima (andato via da solo senza nessuno che lo seguisse fino alla porta) e della Sellerona Ela Weber dopo. Tutto scritto insomma. Gli ultimi arrivati, come spesso accade nei reality, vengono bocciati dal pubblico e dopo quello che è successo in ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander riceve una lettera commovente dal figlio Damiano : «Non sono arrabbiato - Elia è simpatico» : Jane Alexander è stata duramente attaccata, specialmente da alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2018 , per la storia con Elia Fongaro . Durante la diretta della decima puntata che ...

Grande Fratello Vip - decima puntata : volano offese tra Cecchi Paone e le Donatella! : Grandi momenti di tensione durante la decima puntata del Grande Fratello Vip. Scontro acceso tra Le Donatella ed Alessandro Cecchi Paone. Vi è una seconda eliminazione lampo. Grande Fratello Vip: malumori nella casa più spiata dagli italiani. Alessandro Cecchi Paone accusa le gemelle Provvedi di non essere colte. Si scatena il putiferio tra i tre protagonisti. La decima puntata del Grande Fratello Vip è pregna di tensioni. Ilary Blasi ed ...

Grande Fratello Vip 2018 decima puntata : nominati - eliminato - cos’è successo : decima puntata Gf Vip 2018, due eliminati il 12 novembre 2018 Nella decima puntata del Gf Vip del 12 novembre c’è stato un colpo di scena a cui non tutti erano preparati: Ilary ha infatti annunciato una doppia eliminazione che ha visto andar via prima Cecchi Paone, poi Ela Weber. Si è parlato anche di Stefano […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 decima puntata: nominati, eliminato, cos’è successo proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello VIP 2018 - nuova puntata infrasettimanale giovedì 22 novembre : Quest'anno Canale5 vuole abbondare di Grande Fratello VIP nella sua programmazione settimanale con puntate infrasettimanali sparse nell'arco della terza edizione, il tutto incurante della spietata controprogrammazione che si è concentrata nella prima serata del giovedì. Un giorno ormai paragonato ad una Grande piazza del mercato generalista per un pubblico sempre più spalmato fra i live show di X Factor 12, La TV delle ragazze su Rai 3, ...

Grande Fratello Vip 3 - puntata 12 novembre 2018 in diretta : Cecchi Paone ed Ela Weber eliminati. Ivan e Lory in nomination : [live_placement] Oggi, lunedì 12 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. TvBlog seguirà la puntata in liveblogging.Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata 12 novembre 2018prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, puntata 12 novembre 2018 in diretta: Cecchi Paone ed Ela Weber eliminati. Ivan e Lory in ...