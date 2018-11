Grande Fratello Vip 2018 | Jane Alexander riceve una lettera commovente dal figlio

Una doppia eliminazione al Grande Fratello Vip 2018 basterà a risollevare gli ascolti? Ecco cosa è successo ieri sera : Un'altra puntata da dimenticare nonostante la doppia eliminazione quella del Grande Fratello Vip 2018 di ieri sera. Qualche emozione, qualche risata e l'uscita di scena di Alessandro Cecchi Paone prima (andato via da solo senza nessuno che lo seguisse fino alla porta) e della Sellerona Ela Weber dopo. Tutto scritto insomma. Gli ultimi arrivati, come spesso accade nei reality, vengono bocciati dal pubblico e dopo quello che è successo in ...

Grande Fratello Vip - decima puntata : volano offese tra Cecchi Paone e le Donatella! : Grandi momenti di tensione durante la decima puntata del Grande Fratello Vip. Scontro acceso tra Le Donatella ed Alessandro Cecchi Paone. Vi è una seconda eliminazione lampo. Grande Fratello Vip: malumori nella casa più spiata dagli italiani. Alessandro Cecchi Paone accusa le gemelle Provvedi di non essere colte. Si scatena il putiferio tra i tre protagonisti. La decima puntata del Grande Fratello Vip è pregna di tensioni. Ilary Blasi ed ...

Grande Fratello VIP 2018 - nuova puntata infrasettimanale giovedì 22 novembre : Quest'anno Canale5 vuole abbondare di Grande Fratello VIP nella sua programmazione settimanale con puntate infrasettimanali sparse nell'arco della terza edizione, il tutto incurante della spietata controprogrammazione che si è concentrata nella prima serata del giovedì. Un giorno ormai paragonato ad una Grande piazza del mercato generalista per un pubblico sempre più spalmato fra i live show di X Factor 12, La TV delle ragazze su Rai 3, ...

Grande Fratello Vip 3 - Andrea Mainardi : la proposta di matrimonio alla fidanzata Anna : Anna Tripoli è la fidanzata di Andrea Mainardi, lo chef diventato popolare grazie a La prova del cuoco, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip 3.Anna Tripoli è un imprenditrice , lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo. Lo chef 35enne proveniente da Bergamo e la sua fidanzata diventeranno presto marito e moglie.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Andrea Mainardi: la proposta di matrimonio alla ...

Grande Fratello VIP 2018 - Stefano Sala : "Non sto tradendo Dasha" ma lei non vuole sentirlo (video) : Dopo oltre un mese dall'inizio del Grande Fratello VIP la situazione non è ancora ben chiara o forse sì? Certamente Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano tutto fuorché desiderosi di una semplice amicizia. Un'attrazione manifestata da entrambe le parti e confessata alle telecamere dalle loro vivevoci "Il desiderio di un bacio c'è". Abbracci e baci non lasciano ormai tanti dubbi e nella decima puntata del reality in prime time, Ilary Blasi e ...

Grande Fratello Vip - Asia Argento e Fabrizio Corona? Nella casa gira una voce infamante : La storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento non convince alcuni dei protagonisti del Grande Fratello Vip , che Nella casa hanno discusso dell'affaire tra l'ex fotografo dei vip e l'attrice travolta ...

