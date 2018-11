Governo battuto sul condono grazie a senatori M5S contrari

Dl Genova - Governo battuto in commissione | Dissidenti M5s con Pd e Fi : "No a condono Ischia" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes

