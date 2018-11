Gli sgomberi che alimentano l’emergenza

A che punto è la strategia del Viminale per Gli sgomberi : ... anche in relazione alle precarie condizioni dell'imponente edificio, al centro nelle ultime settimane di una serie di episodi di cronaca.

Milano - Angelo Sala e il racket delle occupazioni : «Mano pesante suGli sgomberi» : La fresca conferma alla guida di Aler Milano, Angelo Sala la giudica un «riconoscimento» del lavoro svolto da due anni per tentare di rimettere in carreggiata un colosso da quasi 35mila alloggi ...

Salta la stretta suGli sgomberi - il Viminale non risarcirà i privati : dal nostro inviato AMBURGO Salta la linea dura sugli sgomberi degli immobili occupati e dal Campidoglio tirano un sospiro di sollievo. Nel maxi emendamento al dl sicurezza spuntano due norme che,...

Salta la stretta suGli sgomberi - il Viminale non risarcirà i privati : dal nostro inviato AMBURGO Salta la linea dura sugli sgomberi degli immobili occupati e dal Campidoglio tirano un sospiro di sollievo. Nel maxi emendamento al dl sicurezza spuntano due norme che,...

Associazione 21 luGlio : in 10 mesi superato numero sgomberi scorso anno : Roma – “Ammonta a 35 il numero degli sgomberi forzati che si sono registrati nel Comune di Roma dall’1 gennaio al 30 ottobre 2018. In soli dieci mesi e’ stato gia’ superato il numero totale di sgomberi avvenuti lo scorso anno pari a 33. Dai dati in possesso di Associazione 21 luglio risultano coinvolte nelle operazioni circa 1.166 persone con una stima approssimativa della presenza di minori che si aggira intorno al ...

Desirée - Salvini a San Lorenzo tra applausi e proteste rinuncia alla visita : «Via aGli sgomberi» : Salvini visita il quartiere di San Lorenzo, a Roma, dove nella notte tra giovedì e venerdì la 16enne Desirée Mariottini, è stata trovata morta in uno stabile...

Security Mm - dopo le false accuse ritorna l'uomo deGli sgomberi : La televisione in ufficio non veniva da uno sgombero. La camera da letto non è mai esistita. E la cucina, poche decine di euro di valore, ammesso che sia stata sottratta, era una res nullius , dunque ...

Casapound - rinviata ispezione della Gdf a Roma : “Stretta suGli sgomberi dal Viminale? In 15 anni ne abbiamo sentite tante” : Non “minacce esplicite” ma un “atteggiamento molto duro di chiusura”. Così fonti della Corte dei Conti del Lazio descrivono la reazione avuta ieri dai militanti di Casapound nei confronti degli uomini della Guardia di Finanza che si erano recati in via Napoleone III per effettuare un’ispezione dell’immobile occupato abusivamente dal 2003 e valutare un eventuale danno erariale. “Sono stati rotti dei patti che erano ...

Roma - partito il corteo contro Gli sfratti e Gli sgomberi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Come funzionano Gli sgomberi a Milano e provincia e chi se ne occupa : Quando si decide di vuotare appartamenti o cantine, il problema più grosso è capire Come si deve procedere. Per fortuna

Salvini : da parole a fatti - avanti con Gli sgomberi : Roma – “avanti con gli sgomberi! A breve un’altra promessa verra’ mantenuta: una villa sequestrata in una periferia romana ai Casamonica verra’ abbattuta, al suo posto un giardino per i bimbi del quartiere. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito dell’ennesimo sgombero effettuato a Ostia e che ha colpito il clan Spada. L'articolo Salvini: da parole a ...

Campi Nomadi - Gli sgomberi inutili : "In cinque anni chiuderemo tutti i Campi rom, è una vergogna solo italiana". Questa la promessa di Matteo Salvini , ma per adesso sembra essere lontana una possibile soluzione al problema dei Campi ...

Alloggi occupati a Napoli - via aGli sgomberi dalle case dei boss : Un mese per avviare l'operazione sgomberi dalle case gestite dai clan: il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tornerà a Napoli e, lo ha fatto capire chiaramente nel corso della visita di martedì ...

Cassazione - assist per Salvini : "Via subito con Gli sgomberi" : Ritardi negli sgomberi ? Il Viminale rischia di pagare. L'ultima sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di due società titolari di 50 appartamenti in due lotti tra Firenze e Sesto ...