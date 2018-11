' Gli attacchi alla stampa ledono la libera manifestazione del pensiero'

L'Agcom contro Gli attacchi alla stampa : 'Ledono la libertà' : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica". L'Agcom evidenzia quindi "l'esigenza di un'informazione libera, pluralista, rispettosa della dignità delle ...

L Agcom suGli attacchi alla stampa 'Ledono i principi costituzionali' : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica'. La presa di posizione dell'Agcom arriva dopo gli attacchi del Movimento Cinquestelle ai giornalisti. Il ...

Per Liliana Segre Gli attacchi ai giornalisti sono hate speech : "La stampa deve essere libera in un paese democratico sennò quando si comincia a prendersela con i giornalisti non si può tacere e non si può far finta di non vedere, appena arrivata in Senato ho cercato di fare un disegno di legge contro l'odio, l'hate speech". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a margine del suo intervento all'incontro 'Il nemico innocente', a Milano.

Raggi - Di Maio : “Attacchi ai giornalisti? No passi indietro”. Ma sbaGlia su assoluzione : “Fatto non sussiste” : Passo indietro? “Assolutamente no”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Non è l’arena su La7, ha risposto alle domande di Massimo Giletti sugli attacchi alla stampa dopo l’assoluzione di Virginia Raggi. “Nel mondo del giornalismo ho visto un atteggiamento troppo corporativistico“, ha accusato il ministro, elencando una serie di titoli di giornali contro il M5s. “Il processo alla Raggi è stato ...

M5s e Gli attacchi alla stampa. Bonafede : legge su conflitto di interessi anche per editoria : 'Un editore con interessi può direzionare l'informazione' dice il ministro della Giustizia all'indomani della sentenza Raggi e delle fortissime polemiche sull'informazione -

Sabrina Benetton : "Mio padre Gilberto Benetton segnato dalla tragedia di Genova e daGli attacchi violenti e brutali" : "Mio padre Gilberto Benetton è stato segnato dalla tragedia di Genova e dagli attacchi violenti e brutali". Sabrina Benetton, figlia dell'imprenditore Gilberto recentemente scomparso, ricorda la figura del genitore in una lettera pubblicata sul Corriere della sera. Lettera in cui menziona anche i giorni della tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova.In questi giorni di dolore, sono tornati alla mente i momenti più importanti ...

TRAVAGliO E BOCCIA CONTRO DI MAIO SU ATTACCHI A MARIO DRAGHI/ "Inadeguato" : leader M5s "accetti le critiche" : Marco TRAVAGLIO CONTRO Di MAIO: "Infantile e inadeguato". Ultime notizie M5s, attacco dopo polemiche con DRAGHI: ecco le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:10:00 GMT)