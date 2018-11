Gli Anunnaki la Connessione con il cosmo e il seme della vita

Gli Anunnaki e la potenza della Tavola del Destino : Gli Anunnaki e la Tavola del Destino Le Tavole sumere portano alla luce molti misteri sugli Anunnaki, misteri che dopo molti anni non sono stati decifrati, uno di questi è di certo la Tavola dei Destini (in lingua accadica: ?up šimatu, ?uppi šimati; sumerico: DUB.NAM.(TAR).MEŠ) un oggetto religioso mesopotamico, consistente in una Tavola scritta in cuneiforme e contenente il “Destino” (šimtu, in sumerico: NAM, anche NAM.TAR), ...