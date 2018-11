' Giù le mani dall' informazione' | giornalisti campani in piazza contro Di Maio

Flash mob #GiùLeManiDallInformazione - giornalisti campani in piazza : 'No a qualsiasi forma di controllo, no censure'. Questa la scritta contenuta nello striscione che i giornalisti campani hanno innalzato dinanzi la Prefettura, in piazza del Plebiscito. Al Flash mob #...

Reggio Calabria : flash mob in Piazza Italia 'Giù le mani dell'informazione'. I giornalisti si mobilitano per difendere la libertà di stampa [... : I giornalisti Italiani si mobilitano e oggi sono stati in Piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare la deriva di un linguaggio della politica fatto di ...

Monito Pe a Romania su riforma giustizia : STRASBURGO, 13 NOV - Il Parlamento europeo "esprime profonda preoccupazione per la nuova formulazione della legislazione giudiziaria e penale romena, in particolare per quanto riguarda la possibilità ...

Bari - flash mob dei giornalisti in difesa dalla libertà di stampa : "Giù le mani dall'informazione" : In piazza Prefettura, come nel resto d'Italia, la reazione dell'Fnsi agli attacchi dei Cinque Stelle. Anche il consiglio regionale vota mozione per condannare le offese: M5S si astiene

#GiùLeManiDallInformazione - il flash mob dei giornalisti a Milano : Milano, 13 nov., askanews, - #GiùLeManiDallInformazione, con questo slogan si è tenuto anche a Milano, come in diverse altre città d'italia, il flash mob promosso dalla Federazione Nazionale della ...

UDU contro il ministro Salvini : “Giù le mani dal valore legale dei titoli di studio” : Nei giorni scorsi si sono svolte alcune giornate di formazione dei giovani della Lega L’UDU (Unione degli Universitari) contro le intenzioni del vice premier Matteo Salvini di abolire il valore legale della laurea: “Giù le mani dal valore legale dei titoli di studio” Nella giornata di ieri il Vicepremier Matteo Salvini è intervenuto alle giornate di formazione dei giovani della Lega, affermando che bisogna rimettere mano ...

Domani giornalisti in piazza in difesa della libertà di stampa : "Giù le mani dall'informazione" : "Giù le mani dell'informazione". I giornalisti italiani si mobilitano e Domani saranno in piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare - informa una nota - "la deriva di un linguaggio della politica fatto di insulti e minacce a chi ogni giorno svolge il proprio dovere di informare i cittadini. Attacchi a una categoria di professionisti, ma soprattutto all'articolo 21 della Costituzione e ai ...

Alfa Romeo Giulia premiata in Germania : 'Siamo molto orgogliosi che Alfa Romeo Giulia abbia vinto per il secondo anno di fila nelle due categorie di importazione agli 'sport auto AWARD' - ha detto Roberta Zerbi, EMEA Region Head of Alfa ...

Raggi assolta - Salvini : 'Ora giudicheranno i romani' : Lui e Romeo, quest'ultimo ex capo della segreteria politica di Raggi 'si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era ...

Raggi assolta - Salvini : 'Ora giudicheranno i romani' : Lui e Romeo, quest'ultimo ex capo della segreteria politica di Raggi 'si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era ...

Assoluzione Raggi - Salvini : "Buona notizia - ora giudichino i romani" : 'Buona notizia. È giusto che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita'. Lo ha dichiarato il ...

Prescrizione - come funziona in Europa : in Francia stop a ogni azione giudiziaria. In Germania norme più dure per i politici : In Francia il termine per i reati più gravi è di dieci anni ma può essere bloccato a ogni azione giudiziaria. In più una riforma del 2012 ha praticamente reso imprescrittibili gran parte delle pene. Anche in Germania si blocca a ogni azione giudiziaria, e quando l’indagato è un politico è calcolata dal momento in cui viene avviato il procedimento e non nel momento in cui sarebbe stato commesso il reato come avviene in Italia. Nel Regno ...

Germania - Vecchi diesel - raggiunto laccordo tra governo e costruttori tedeschi : Incentivi e possibilità di retrofit meccanici fino a 3 mila euro a esemplare per ridurre limpatto ambientale dei diesel di Vecchia generazione. Sono questi i contenuti emersi da un incontro durato diverse ore tra il ministro dei trasporti tedesco Andreas Scheuer e i rappresentanti dei principali gruppi dell'auto di bandiera, disposti a intervenire economicamente (seppur con modalità diverse) per ridurre le emissioni dei veicoli a ...

Coppia gay finisce alle mani - per il giudice è "maltrattamento in famiglia" : La violenza può germogliare ovunque. Non ci sono relazioni immuni da questo fenomeno. Neppure quelle omosessuali. Lo dimostra un episodio accaduto a Torino. Una storia di maltrattamenti, umiliazioni e botte che vede protagoniste due donne: Stefania e Claudia.Stavano insieme da cinque anni e chi le conosce racconta di una grande passione ma anche di terribili contrasti. Qualche giorno fa, alla fine di un litigio più violento del solito, Stefania ...