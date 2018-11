Giovane ucciso con 4 colpi alla testa | fermato un amico con l' accusa di omicidio

Giovane ucciso con 4 colpi alla testa : fermato un amico della vittima con l'accusa di omicidio : C'è un fermo per l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il ventisettenne trovato morto nella sua casa di Casteldelbosco, frazione del comune di Montopoli Valdarno, nel Pisano. Si tratta di Danny Scotto, ...

Rieti - Giovane rimane ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale : L'incidente è avvenuto nel Reatino. Il colpo esploso da un compagno che dovrà rispondere di omicidio colposo

Rieti - Giovane ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale : Un 20enne è morto per le ferite riportate in un incidente avvenuto durante una battuta di caccia al cinghiale nei pressi del Comune di Cittaducale , Rieti , . Il giovane è stato colpito al basso ...

Sardegna - Giovane ucciso.Trovato corpo : 13.10 E' stato trovato nelle campagne di Ghilarza (Oristano), il corpo di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer per il cui omicidio sono finiti in carcere 5 giovani (due sono minorenni) , accusati anche di occultamento di cadavere. Le ricerche, anche con i cani, erano riprese all'alba, dopo che ieri notte era arrivata un'indicazione precisa sul possibile luogo. Il corpo sarebbe stato fatto a pezzi. Sul cranio del giovane i segni evidenti di un ...

Giovane ucciso : parroco - basta violenza : ANSA, - NAPOLI, 12 OTT - basta con il clima di "violenza", nel quartiere e a Napoli prevalgano gli esempi positivi come quello di Raffaele Perinelli, il 21enne, estraneo a ogni forma di criminalità, ...

Tragedia a Napoli - ucciso Giovane calciatore : accoltellato al petto da un venditore ambulante : Raffaele Perinelli è stato ucciso da Alfredo Galasso con una coltellata al petto, il terzino sinistro militante in Serie D è morto in ospedale Aveva 21 anni il giovane calciatore napoletano Raffaele Perinelli, ucciso nella notte di sabato sera da un venditore ambulante di 31 anni. Il terzino sinistro, militante in Serie D ed attualmente senza contratto, aveva avuto dei diverbi con Alfredo Galasso, che armato di coltello si è avventato ...

Napoli - Giovane talento del calcio ucciso con una coltellata : l'omicida confessa : L'uomo ha confessato di aver ferito il giovane al culmine di una lite e di averlo incontrato per caso. I due avevano già avuto un diverbio pochi giorni prima. "Gli avevo consigliato di non ...

Giovane calciatore ucciso a coltellate - si costituisce l'omicida : La vittima è Lello Perinelli, calciatore ex Turris. Fermato un 30enne: "Ho rovinato la vita di quel ragazzo, ma anche la...

Giovane ucciso - omicida si costituisce : ANSA, - NAPOLI, 7 OTT - Si è costituito la scorsa notte ai carabinieri di Casoria A.G., 31 anni, venditore ambulante incensurato: ha confessato di aver ferito con una coltellata, al culmine di una ...

“Coltellata al cuore”. Dramma a Napoli - Giovane calciatore ucciso in strada : Giallo nella notte a Napoli. Un giovane di 21 anni, Raffaele Perinelli, residente a Miano, in via Caprera, è morto all’ospedale Cardarelli con una ferita da coltello all’emitorace sinistro. Il giovane è stato accompagnato da uno sconosciuto che ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare dove e perché è stato accoltellato Perinelli. Accoltellato al cuore, arriva morto in ospedaleRaffaele ...

Giovane ucciso da un cacciatore - l'ultima telefonata al papà : 'Mi hanno sparato' : Aveva con sé un fucile da caccia calibro 12 e una cinquantina di munizioni, ma senza avere mai conseguito il porto d'armi, Nathan Labolani, il diciannovenne di Apricale, Imperia,, ucciso per errore ...

Giovane ucciso da fucilata durante battuta al cinghiale - AIDAA : “Non ci vengano a raccontare la favola dell’incidente di caccia” : “Ora vada il presidente della Liguria Toti a spiegare ai genitori la morte del ragazzo di diciannove anni ammazzato da una fucilata al petto sparata da un cacciatore mentre il Giovane stava facendo un escursione, vada Toti a spiegare perché un ragazzo che esce di casa può morire cosi, visto che il presidente della Liguria si è vantato con la sua giunta nei giorni scorsi di non aver fatto pagare la tassa per il primo anno di caccia ai nuovi ...