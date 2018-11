Giornalisti in piazza in tutta Italia in difesa libertà di informazione

Reggio Calabria : flash mob in Piazza Italia 'Giù le mani dell'informazione'. I Giornalisti si mobilitano per difendere la libertà di stampa [... : I giornalisti Italiani si mobilitano e oggi sono stati in Piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare la deriva di un linguaggio della politica fatto di ...

L Agcom sugli attacchi alla stampa 'Ledono i principi costituzionali'. Giornalisti in piazza da Bolzano a Palermo : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica'. La presa di posizione dell'Agcom arriva dopo gli attacchi del Movimento Cinquestelle ai Giornalisti. Il ...

Libertà di stampa - oggi Giornalisti in piazza : 'Basta attacchi' : "Basta attacchi ai giornalisti. Gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non sono soltanto l'assalto ad una categoria di professionisti, ma rappresentano anche e soprattutto ...

Libertà di stampa - Giornalisti in piazza : 5.40 I giornalisti scendono in piazza dopo gli attacchi di Di Maio e Di Battista alla stampa sul caso di Virginia Raggi. La Federazione Nazionale della stampa Italiana ha organizzato una serie di flash mob nelle piazze dei capoluoghi di regione per dire "Basta attacchi ai giornalisti" e "giù le mani dall'informazione". Ieri anche il presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato "il grande valore della Libertà di stampa". L'Ordine dei ...

Domani Giornalisti in piazza in difesa della libertà di stampa : "Giù le mani dall'informazione" : "Giù le mani dell'informazione". I giornalisti italiani si mobilitano e Domani saranno in piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare - informa una nota - "la deriva di un linguaggio della politica fatto di insulti e minacce a chi ogni giorno svolge il proprio dovere di informare i cittadini. Attacchi a una categoria di professionisti, ma soprattutto all'articolo 21 della Costituzione e ai ...