Gioachino Rossini | il presidente del Festival dei record | “Ha cambiato il gusto

(Di martedì 13 novembre 2018) “haradicalmente ildell’epoca e queste sono cose che fanno solo i giganti: la musica che lui faceva nel suo tempo è quella che noi oggi chiamiamo popolare“. Ernesto Palacio, con la sua voce da tenore per decenni ha celebrato sul palco Gioacino, di cui oggi ricorrono i 150 anni dalla morte. E ora continua a farlo da direttore artistico e sovrintendente delOpera, appuntamento imperdibile per i fan del compositore pesarese. Dimenticato per un certo periodo del Novecento e ritrovato col passare degli anni fino al nuovo trionfo di questi anni. Ilha celebrato il suoinsieme a una folla: oltre 18mila spettatori ed un incasso di 1 milione e quasi 400mila euro, i dati più alti della storia della manifestazione. In occasione del 100esimo anniversario della sua morte, nel 1968,era per lo più conosciuto ...