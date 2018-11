Gioachino Rossini | 150 anni senza “Cigno” Ma la musica della star dell’opera scoppia di

ilfattoquotidiano

: Giornata speciale dedicata a Gioachino Rossini e serata in diretta dalla sala A di via Asiago con Vittorio Emiliani… - Radio3tweet : Giornata speciale dedicata a Gioachino Rossini e serata in diretta dalla sala A di via Asiago con Vittorio Emiliani… - BBCR3MusicBot : Now Playing Gioachino Rossini - Variazioni a più stru... #gioachinorossini - Javier_Ghiaurov : RT @Kemoklidze: 13 novembre 1868 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini Sempre.... ????? Ketevan Kemoklidze Nacqui all'affan… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Sagace, ironico, amabilmente vivace come la sua irresistibile, ci lasciava oggi, centocinquantafa, la più grande stella dell’operaprima metà dell’Ottocento, Gioacchino. Un vero e proprio Napoleone, come ebbe a definirlo uno dei suoi più celebri fan, Stendhal.– nato a Pesaro nel 1792 e morto vicino a Parigi nel 1868 – ha saputo coniugare l’incredibile dote creativa con l’eccessiva mole produttiva: 5 opere scritte solo nel 1812, 33 composte e rappresentate in 13, dal 1810 al 1823. Una inarrestabile scalata verso l’imperitura celebrità che lo ha visto conquie, fra gli altri, il più grande e rinomato teatro dell’epoca, il San Carlo di Napoli. Primo vero compositore-divostoria, primo a venire accolto nelle più grandi corti europee con celebrazioni degne di principi e re (così da suscitare moti di profondo ...