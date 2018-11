Gf Vip | Stefano Sala e Benedetta Mazza | giallo sulla notte bollente

Gf Vip - notte bollente tra Stefano Sala e Benedetta Mazza : hanno consumato nella casa? : FUNWEEK.IT - C'è chi ha visto tanto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez negli atteggiamenti di Stefano Sala e Benedetta Mazza e si dice convinto che i due concorrenti del GF VIP 3 siano...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala : "Non sto tradendo Dasha" ma lei non vuole sentirlo (video) : Dopo oltre un mese dall'inizio del Grande Fratello VIP la situazione non è ancora ben chiara o forse sì? Certamente Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano tutto fuorché desiderosi di una semplice amicizia. Un'attrazione manifestata da entrambe le parti e confessata alle telecamere dalle loro vivevoci "Il desiderio di un bacio c'è". Abbracci e baci non lasciano ormai tanti dubbi e nella decima puntata del reality in prime time, Ilary Blasi e ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza replicano a Dasha in diretta al GF Vip : Benedetta Mazza parla di Dasha e ammette: “Provo qualcosa per Stefano Sala” Benedetta Mazza e Stefano Sala sono stati separati questa sera al Grande Fratello Vip per parlare dei loro sentimenti reciproci. Entrambi in collegamento con lo studio, prima di tutti hanno ricordato che il modello aveva deciso di salvare Benedetta dalla nomination: secondo Signorini quello era un vero gesto d’amore. Sala questa sera ha replicato, ...

Gf Vip - Benedetta Mazza contro Dasha : “Io e Stefano facciamo quello che sentiamo” : Primo scontro fra Benedetta Mazza e Dasha al Gf Vip 2018 per Stefano Sala Era prevedibile uno scontro fra Benedetta Mazza e Dasha al Gf Vip 2018. Alla gieffina non sono assolutamente piaciute le ultime parole della fidanzata di Stefano Sala pubblicate sul settimanale Chi e lette durante l’ultima diretta, quando Alfonso Signori ha fatto incursione […] L'articolo Gf Vip, Benedetta Mazza contro Dasha: “Io e Stefano facciamo quello ...

Grande Fratello Vip 2018 : la furia di Dasha - fidanzata di Stefano Sala contro il reality : "E' una provocazione" (video) : Nelle scorse settimane nella casa del Grande Fratello VIP abbiamo notato come Stefano Sala e Benedetta Mazza si siano particolarmente avvicinati e abbiano man mano costruito un rapporto sempre più complice e forte, fino a lasciar intravedere un'intesa che supera quella di una semplice amicizia.I due nelle puntate in prima serata, hanno più volte sottolineato che fra di loro non c'è nessun tipo di legame oltre quello amichevole, ma il GF ...

