Gf Vip | notte bollente tra Stefano Sala e Benedetta Mazza | hanno consumato nella casa?

Gf Vip - notte bollente tra Stefano Sala e Benedetta Mazza : i due hanno consumato nella casa? : FUNWEEK.IT - C'è chi ha visto tanto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez negli atteggiamenti di Stefano Sala e Benedetta Mazza e si dice convinto che i due concorrenti del GF VIP 3 siano pronti a ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi : prima notte di passione : Francesco Monte e Giulia Salemi avrebbero trascorso la prima notte di passione Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Pare proprio che dopo un mese e mezzo di pudiche coccole, tenere carezze e qualche ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : notte di passione al GF Vip (VIDEO) : Grande Fratello Vip: esplode la passione tra Francesco Monte e Giulia Salemi notte di coccole, di parole dolci e di passione nella Casa del Grande Fratello Vip per Francesco Monte e Giulia Salemi. I due ragazzi sono stati immortalati dalle telecamere a parlare a lungo sotto le coperte. Tra i due sembra essersi creata ormai una certa intimità. Nel cuore della notte l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer si sono appartati a ...

Grande Fratello Vip 2018 - il dramma di Francesca Cipriani : «Ha pianto tutta la notte» : L'incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo all'interno della casa del Grande Fratello vip 2018, non è andato esattamente come si aspettava Francesca. L'ex Pupa è...

