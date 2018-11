Gf Vip | Jane riceve la lettera del figlio | Elia mi sembra simpatico e

GF Vip - Jane Alexander in lacrime per la lettera del figlio Damiano : GF Vip, decima puntata e doppia eliminazione. Fuori la ‘vecchia guardia’ dalla Casa: prima Alessandro Cecchi Paone e poi, a sorpresa, Ela Weber. Entrambi erano entrati nel reality ‘in corsa’, insieme a Maria Monsè, ma come spesso accade il gruppo, già unito, li ha fatti fuori uno dopo l’altro. E ora in nomination sono finiti altri due concorrenti adulti, gli ultimi rimasti praticamente: Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Ma solo lunedì prossimo ...

Jane Alexander in lacrime al GF Vip : Damiano accetta Elia Fongaro : Grande Fratello Vip: Jane Alexander piange per la sorpresa del figlio Jane Alexander è stata chiamata questa sera in diretta al Grande Fratello Vip 3 per sapere il pensiero del figlio Damiano Alexander su di lei ed Elia Fongaro. L’attrice di Elisa di Rivombrosa è stata mandata da Ilary Blasi nella caverna e lì, nonostante si aspettasse il suo fidanzato, ha trovato sicuramente qualcosa di meglio. Ilary Blasi ha ricordato alla concorrente ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro a Barbara D’Urso : “Jane Alexander? Non sono innamorato. Non corriamo troppo” : “Innamorato? Non corriamo troppo. Diciamo che ho trovato una persona speciale”. sono le parole di Elia Fongaro, ex gieffino, che nel salotto di Domenica Live ha chiarito la sua relazione con la concorrente ancora in gara del Grande Fratello Vip, Jane Alexander. L’ex velino di Striscia la Notizia pochi giorni fa ha potuto riabbracciare l’attrice entrando, ma solo per poco tempo, di nuovo nella casa. Un gesto che aveva ...

Jane Alexander - primi dubbi su Elia Fongaro? Gianmarco un chiodo fisso al Gf Vip : Gf Vip 2018, Jane Alexander ha dubbi su Elia e Gianmarco? Lory la getta in confusione Al Gf Vip, nel tardo pomeriggio, Jane Alexander si è confidata su Elia e Gianmarco in una chiacchierata con Lory Del Santo. Quest’ultima era curiosa di sapere se Jane sa già cosa dirà a Gianmarco, il suo ormai ex […] L'articolo Jane Alexander, primi dubbi su Elia Fongaro? Gianmarco un chiodo fisso al Gf Vip proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro torna e bacia Jane Alexander. Poi la frase inquietante : 'Fuori...' : Prima divisi da un vetro, poi abbracciati per un bacio appassionato. Jane Alexander ed Elia Fongaro sono stati i grandi protagonisti dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip . Eliminato due ...

