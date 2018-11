Gf Vip | fuori Cecchi Paone In Casa è rivolta | Fatti un bagno di umiltà

Grande Fratello Vip - nuova lite tra Maria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : lo scontro prosegue fuori onda : Ancora Marchesa. Daniela Del Secco torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo ...

Gf Vip - Stefano e Benedetta : bacio nella notte? La verità è saltata fuori : bacio Stefano Sala e Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip: cosa è successo nella notte? Benedetta e Stefano si sono baciati al Gf Vip 2018? nella notte c’è stato uno scambio di carezze. E qualche bacio sulla guancia. Spesso, però, si nascondevano sotto le coperte e ridevano di gusto. Dai loro movimenti, molti telespettatori hanno […] L'articolo Gf Vip, Stefano e Benedetta: bacio nella notte? La verità è saltata fuori proviene da ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro torna e bacia Jane Alexander. Poi la frase inquietante : 'Fuori...' : Prima divisi da un vetro, poi abbracciati per un bacio appassionato. Jane Alexander ed Elia Fongaro sono stati i grandi protagonisti dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip . Eliminato due ...

Grande Fratello Vip - la pugnalata di Elia Fongaro a Jane Alexander : 'Nuova fiamma fuori dalla casa - chi è' : Una nuova fiamma per Elia Fongaro . Mentre Jane Alexander è ancora nella casa del Grande Fratello Vip , l'ex Velino secondo il settimanale Oggi avrebbe una spasimante la cui identità rimane al momento ...

Elia Fongaro corteggiato fuori dal Gf Vip : dopo Jane Alexander ha una nuova spasimante : Elia Fongaro ha una nuova spasimante fuori dalla Casa del Gf Vip: dopo Jane Alexander si fa strada una donna misteriosa La storia d’amore nata al Gf Vip tra Elia Fongaro e Jane Alexander potrebbe essere messa presto a dura prova fuori dalla Casa. Il motivo? L’ex velino, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, una volta […] L'articolo Elia Fongaro corteggiato fuori dal Gf Vip: dopo Jane Alexander ha una nuova spasimante ...

Grande Fratello Vip 2018 - ottava puntata : fuori la Monsè. Al televoto Fabio - Ivan - Walter e Benedetta : ottava puntata con il Grande Fratello Vip 2018 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata - 21.43: Con le immagini di quanto successo in settimana, inizia l’ottava puntata del GF Vip. - 21.44: Ilary ...

Grande Fratello Vip 2018 - ottava puntata in diretta : fuori la Monsè. Elia contro Cecchi Paone e Monte : Ilary Blasi - ottava puntata GF Vip 2018 ottava puntata con il Grande Fratello Vip 2018 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata 21.43: Con le immagini di quanto successo in settimana, inizia la puntata del GF ...

Gf Vip - Monte e Sala fanno un brutto scherzo a Ivan Cattaneo. E i bisogni finiscono fuori dal bagno : I concorrenti del Gf Vip nella Casa più spiata d'Italia si divertono come possono, a volte trasgredendo anche le regole di buona convivenza.Come è successo questanotte, intorno alle 2. Ivan Cattaneo è stato vittima di uno scherzo poco divertente. Francesco Monte e Stefano Sala hanno messo del cellophan sulla porta della camera da letto e sul water. Il motivo? Avevano voglia di "divertirsi".Ed ecco il fattaccio. Il cantante, nel cuore della ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi e il crollo emotivo : 'Non riesco a gestirmi - fuori di qui...' : Il messaggio aereo mandato dalla figlia di Stefano Sala per il papà ha commosso proprio tutti all'interno della casa del Grande Fratello Vip . Anche l'energica ed esplosiva Giulia Provvedi non ha ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro e le pazzi notte fuori dalla casa : cosa la beccano a fare alle 4 di notte : Da quando è tornato in possesso del suo cellulare, Elia Fongaro non smette di mettere like a delle foto di Instagram dell'account Jinny Minny Pinny, ovvero, il profilo di Jane Alexander . A notare la ...

Francesco Monte contro Jane Alexander al GF Vip : “Sei fuori luogo” : Grande Fratello Vip: Jane Alexander critica Francesco Monte Lunedì scorso è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del GF Vip. Una puntata difficile soprattutto per Francesco Monte, il quale ha dapprima litigato furiosamente con Elia Fongaro e successivamente è stato costretto a dare spiegazioni all’opinionista Alfonso Signorini sulle sue presunte frasi omofobe di qualche giorno fa. Spiegazioni che hanno convinto Signorini, ma non ...

Grande Fratello Vip 2018 - l’aereo dei fan di Elia fa discutere la Casa : «Tutti falsi dentro - il più vero fuori» : Grande Fratello Vip Amaro risveglio per gli abitanti della Casa del Grande Fratello Vip: la solita routine mattutina viene interrotta dal volo di un aereo recante il messaggio “Tutti falsi dentro, il più vero fuori. Elia fan”, evidentemente scritto da alcuni supporter dell’ex velino Fongaro, eliminato nella puntata di lunedì scorso. “Io per essere vera sto uscendo. Avrei dovuto ascoltare il consiglio di essere falsa“ reagisce ...

Grande Fratello Vip 2018 - aereo per Elia : "Tutti falsi dentro - il più vero fuori" (video) : I fan di Elia Fongaro non hanno ancora digerito l'eliminazione del proprio beniamino dalla casa del Grande Fratello Vip. Così un gruppo di sfegatati seguaci ha deciso di far arrivare in casa un messaggio aereo rivolto agli concorrenti: "Tutti falsi dentro, il più vero fuori".prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, aereo per Elia: "Tutti falsi dentro, il più vero fuori" (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 ottobre 2018 12:46.

Grande Fratello Vip - Simone Coccia a Fabrizio Corona : 'Ilary Blasi? Tira fuori due foto dei festini di Totti' : 'Orgoglioso di te bro, l'hai asfaltata. Caccia due foto di Totti quando faceva i festini. Ci vediamo a Milano'. Simone Coccia Colaiuta , fidanzato della onorevole Pd Stefania Pezzopane , scrive su ...