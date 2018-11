Genoa | Preziosi contro i tifosi | ' Striscione fatto da delinquenti'

Panchina Genoa - ecco la decisione di Preziosi su Juric : Panchina Genoa – “Ampia fiducia a Ivan Juric”. Sono queste le importanti dichiarazioni del presidente dei rossoblu Enrico Preziosi sulla posizione dell’attuale tecnico dopo che nella serata di ieri sembrava imminente l’esonero ed il ribaltone in Panchina. Nel dettaglio e nelle ultime ore il Genoa ha analizzato le sconfitte sottolineando che contro Milan e Napoli la squadra è stata punita solamente da episodi: ...

Genoa - Juric sul filo : Preziosi potrebbe concedergli il derby : Fumata grigia. Rimane incerto il futuro di Ivan Juric sulla panchina Genoana, dopo l'amaro epilogo dell' anticipo di sabato con il Napoli al Ferraris : il presidente Preziosi sta ancora valutando l'...

Genoa - dietrofront Preziosi : Juric si gioca la panchina nel derby? : Poche settimane fa il presidente del Genoa Preziosi aveva operato la scelta discutibile di sostituire Ballardini con Juric, nella speranza di far meglio. Il cambio di guida tecnica avveniva prima di un calendario difficilissimo per i rossoblu, che hanno incontrato nell’ordine Juventus, Milan, Inter, Udinese e Napoli. L’esordio con il pari dell’Allianz Stadium sembrava suggerire la bontà della decisione del patron, ma poi ...

Panchina Genoa - Preziosi indirizzato verso l’esonero di Juric : scelto il sostituto : Panchina Genoa – Sono ore caldissime in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, la squadra di Juric non ha demeritato, addirittura sembrava vicino alla vittoria dopo la rete del vantaggio di Kouame, poi la squadra di Ancelotti ha ribaltato tutto. Sono in corso valutazione da parte di Preziosi sulla Panchina di Juric, il presidente sembra indirizzato verso un nuovo ribaltone, ...

Genoa - Juric in bilico : Preziosi cerca Nicola : Potrebbe costare molto cara a Ivan Juric la sconfitta di ieri sera contro il Napoli. Il tecnico croato, subentrato a Davide Ballardini lo scorso 9 ottobre, resta sotto osservazione per i deludenti ...

Genoa in crisi nera : i tifosi contestano - Juric traballa e Preziosi “cova” nuovi cambiamenti : Il Genoa versa in una situazione molto complessa dopo la sconfitta interna contro il Napoli ieri sera in quel di Marassi Il Genoa non sa più vincere. Due punti nelle 5 gare post-esonero di Ballardini, anche se va detto che alcune di queste sono state partite molto complicate contro squadre di alto livello. Ieri contro il Napoli l’ultima debacle Genoana di Juric, che ha portato i tifosi a contestare pesantemente l’operato del ...

Genoa - contestazione a Preziosi : 'Prima o poi morirai...' : Lo striscione in gradinata Nord. LaPresse Toni duri. Che fanno tanto rumore in casa Genoa. Dalla gradinata Nord del Ferraris, il coro è stato chiarissimo: con Preziosi lo strappo è netto. Perché dopo ...

Genoa : i tifosi contestano Preziosi : ANSA, - GENOVA, 10 NOV - "Preziosi: prima o poi anche tu morirai... Il Genoa mai". Con questo striscione in Gradinata Nord, srotolato prima della partita con il Napoli, gli ultrà del Genoa hanno ...

Genoa - comunicato degli ultras contro Preziosi : Alla vigilia di Genoa-Napoli Genoa-Napoli sarà partita di contestazioni, il pubblico di casa è sul piede di guerra contro il presidente Enrico Preziosi. La tifoseria organizzata rossoblù ha pubblicato un comunicato con cui invita tutti coloro che andranno a Marassi a presentarsi alle ore 20 allo stadio. L’obiettivo, appunto, è contestare l’operato del presidente. Questo è il testo completo dell’appello: In queste settimane ...

Ultrà Genoa - stanchi presidenza Preziosi : ANSA, - GENOVA, 8 NOV - "La nostra pazienza verso i vertici societari è finita. Senza se e senza ma". E' iniziata in casa Genoa la contestazione parte degli Ultrà della Gradinata Nord che criticano le ...

Genoa - Juric a rischio esonero : i nomi sul taccuino di Preziosi : Genoa alle prese con una situazione paradossale, Preziosi potrebbe operare il secondo esonero in poche settimane: via Juric? Incredibile ma vero, Juric a rischio esonero dopo poche settimane dal suo insediamento sulla panchina del Genoa al posto dell’esonerato Ballardini. La doppia debacle in pochi giorni a San Siro, prima col Milan e poi per 5-0 contro l’Inter, è stata solo l’ultima avvisaglia di un rendimento che non ...