Gemelline unite dal petto all’addome | intervento di 6 ore per separarle | ma vogliono

(Di martedì 13 novembre 2018) Sono state separate con successo 4 giorni fa lesiamesi del Bhutan, Nima e Dawa Zagmo di 15 mesi, nell’ospedale pediatrico di Melbourne (Australia) in undurato quasi 6 ore: le piccole mostrano di voler restare vicine e sono state messe nello stesso lettino, mentre si riprendono dalla delicata operazione. “Si cercano, si incrociano con le gambe come facevano quando erano congiunte. Sorridono, si tirano i capelli a vicenda, e mangiano bene“, ha spiegato Julie Webber, portavoce della Children First Foundation, che ha finanziato l’intera iniziativa. Fino a 25 tra chirurghi, anestesisti e infermieri hanno lavorato insieme nella procedura per separare i fegati congiunti delle piccole e ricostruire gli addomi, chiudendo l’area che era precedentemente condivisa. Nima e Dawa, e la madre Bhumchu Zangmo, sono state portate in Australia ad ottobre ...