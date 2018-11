Gaza | palestinesi annunciano il cessate il fuoco Riunione urgente all' Onu

Israele bombarda la Striscia di Gaza : uccisi 4 palestinesi. Hamas replica lanciando 400 razzi : Continua ad essere altissima la tensione tra israeliani e palestinesi dopo l'omicidio, nei giorni scorsi, di quattro alti funzionari di Hamas : l'esercito ha bombarda to la Striscia colpendo 150 obiettivi; i miliziani hanno replica to con il lancio di 400 razzi sulle colonie.Continua a leggere

Tensione a Gaza : uccisi 7 palestinesi e un israeliano - Netanyahu torna da Parigi : Risale la Tensione tra Hamas e Israele. Sette palestinesi , tra cui un leader di Hamas, e un soldato israeliano sono stati uccisi nella nuova ondata di combattimenti scoppiata domenica. Il primo ministro Benjamin Netanyahu , che si trovava in Francia, ha deciso di anticipare il rientro in Israele.

Sette palestinesi - tra cui un leader di Hamas - sono stati uccisi in un'operazione dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza : Sette palestinesi , tra cui un importante comandante del gruppo radicale Hamas , sono stati uccisi in un'operazione dell'esercito israeliano (IDF) nella Striscia di Gaza . L'incursione è avvenuta nei pressi della città di Khan Younis, nel sud della Striscia , ed è stata accompagnata

Sette palestinesi sono morti negli scontri di ieri al confine fra Gaza e Israele - dice il ministero della Salute di Gaza : ieri pomeriggio ci sono stati nuovi scontri fra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano al confine fra la Striscia di Gaza e Israele, come avviene ormai da molti mesi ogni venerdì in occasione delle manifestazioni di massa organizzate dalle forze politiche attive nella