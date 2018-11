Gara per far volare a Boston i tre ragazzi geniali napoletani

Due parole sul bambino con la maglietta rossa al Garante per l'Infanzia : Ma secondo voi un bambino di dieci anni sa cos'è il sovranismo? Ed è giusto che nella finta foto di classe con un maestro come Salvini, e solo per fare una squallida propaganda che nemmeno ai tempi dell'Istituto Luce, un bimbetto che se ne sta un po' distante diventi oggetto di dibattito politico sui social solo perché indossa una maglietta rossa? Ma davvero siamo arrivati sino al punto di strumentalizzare i più ...

Di Maio : “Libertà d’informazione si Garantisce con equo compenso per giornalisti sottopagati” : “La libertà di informazione si garantisce prima di tutto migliorando le condizioni di lavoro dei giornalisti. Soprattutto i giornalisti sottopagati, al limite dello sfruttamento”. Così Luigi Di Maio in una diretta video su un social network aggiungendo che “noi vogliamo garantire la libertà di stampa con l’equo compenso” che varrà per tutti i professionisti, ma anche per i giornalisti. “Spero ne vogliano ...

Genoa - Preziosi furioso dopo lo striscione dei tifosi : ha tentato di interrompere la Gara : Genoa, Enrico Preziosi contro i tifosi della Gradinata Nord che lo hanno pesantemente contestato con uno striscione prima della gara col Napoli Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è furente a causa dello striscione esposto dalla Gradinata Nord in occasione della gara contro il Napoli. “Preziosi prima o poi anche tu morirai, il Genoa mai“, questo il testo dello striscione poco gradito dal presidente: “Non ho fatto ...

Ecco la Gara per il coiffeur più bravo : Le missioni sono due: far comprendere alle donne che devono conoscere i prodotti che vengono messi sui loro capelli e far capire ai parrucchieri che devono conoscere le clienti prima di mettere loro ...

Per il M5s il Garantismo è sempre un gargarismo : Al direttore - Leggo sul blog delle stelle a proposito di Virginia Raggi questo post del Movimento 5 stelle: “Da innocente, l’hanno condannata mediaticamente, ricoperta di false accuse e insulti imbarazzanti. Oggi, dopo l’assoluzione, dove sono le scuse di quei giornali che invece di occuparsi dei d

Blitz dei «suoi» ricercatori per i 90 anni di Garattini : ... festeggiati in velocità, quando gli impegni lo permettevano e accavallati alle battaglie più accese, anche negli anni di vere difficoltà per l'istituto: quelle a favore della scienza anche durante ...

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei campi di periferia 300 direttori di Gara sono finiti all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei cambi di periferia 300 direttori di Gara finiscono all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

Calcio - arbitro aggredito a Roma durante Gara di Promozione. Aia : “Sciopero in tutti i campionati dilettanti nel Lazio” : A 24 anni è stato preso a schiaffi e pugni, poi buttato a terra. Ha sbattuto violentemente la testa ed è stato trasporto in ospedale, dove è tuttora ricoverato. È il racconto dell’ennesima aggressione subita da un arbitro per una partita di Calcio dilettantistico. Questa volta è successo a Roma, dopo il match di Promozione tra Virtus Olympia San Basilio e Atletico Torrenova di domenica. E l’Associazione italiana arbitri, con il suo ...

Bari - aggiudicata la Gara per gli eventi di Natale 2018 : Cube la prima classificata : Si sono conclusi i lavori della commissione giudicatrice nominata dall'Amgas per l'organizzazione del programma unico di eventi e spettacoli durante il periodo di Natale 2018. La commissione ha aperto le buste con le offerte economiche attribuendo i punteggi. Dalla graduatoria finale, è risultata essere provvisoriamente ...

Donna ricoperta di formiche in ospedale a Napoli. Borrelli : 'Niente Gara d'appalto per la ditta di pulizie' : Continua a far discutere il caso della Donna ricoperta di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli . Sulla vicenda è tornato Francesco Emilio Borrelli , il consigliere dei Verdi della ...

F1 - Gara anonima per Vettel in Brasile : svelato il problema occorso alla sua Ferrari : Il sensore incriminato pare abbia condizionato negativamente il differenziale, obbligando Vettel ad una gara anonima Un sesto posto anonimo, dovuto ad un problema occorso alla sua Ferrari fin dal giro di formazione. Una giornata da dimenticare per Vettel quella trascorsa ieri in Brasile, nel corso della quale il tedesco ha dovuto rincorrere dal via fino al traguardo, chiudendo con quasi mezzo minuto di distanza da Lewis Hamilton, riuscito ...

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : Gara in tempo reale - Vettel per la vittoria : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos va in scena la 20esima, e penultima, tappa della stagione, e si annuncia grande spettacolo per diversi motivi. I tre top team in proiezione gara sembrano quasi sullo stesso LIVEllo, mentre le strategie a LIVEllo di gomme potranno incidere in maniera particolare, con le Ferrari che scatteranno con le Soft, mentre tutti gli altri lo faranno con ...

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : Gara. Grande sfida tra Vettel e Hamilton per la vittoria : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos va in scena la 20esima, e penultima, tappa della stagione, e si annuncia Grande spettacolo per diversi motivi. I tre top team in proiezione gara sembrano quasi sullo stesso LIVEllo, mentre le strategie a LIVEllo di gomme potranno incidere in maniera particolare, con le Ferrari che scatteranno con le Soft, mentre tutti gli altri lo faranno con ...