Game of Thrones 8 esce ad aprile 2019 | teaser e prime anticipazioni

Game of Thrones 8 - nuovo trailer : l’ultima e conclusiva stagione in onda da aprile 2019 : I tanti fan in giro per il mondo di Game of Thrones (in Italia Il trono di spade) hanno finalmente un conto alla rovescia da far partire: non si sa ancora il giorno ma, martedì 13 novembre, la HBO ha rivelato attraverso un trailer che l’ottava, ultima e conclusiva stagione della serie evento basata sulle opere di George R. R. Martin (che peraltro ha iniziato a lavorare su un prequel) verrà trasmessa in televisione a cominciare ...

Game of Thrones - il nuovo teaser conferma il ritorno nel 2019 (e svela il mese) : Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018 Arriva decisamente a sorpresa il nuovo teaser relativo alla nuova stagione di Game of Thrones. L’ottavo ciclo di episodi, infatti, era atteso per la prima metà del 2019, ma ora questa nuova clip fa crescere l’attesa. In realtà non ci sono ...

L’ultima stagione di “Game of Thrones” andrà in onda dall’aprile 2019 : Il canale HBO ha comunicato che l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones (che sarà fatta da sei episodi) andrà in onda a partire dall’aprile 2019. La notizia è stata data attraverso un video, che però non è un trailer.

Game of Thrones 8 - le anticipazioni sul primo episodio : Manca una data di partenza, manca ancora un trailer (o addirittura un teaser), eppure dell'ottava stagione di Game of Thrones si parla, eccome. L'ultima stagione della saga fantasy della Hbo, capace nel corso degli anni di diventare un vero e proprio fenomeno in ogni parte mondo oltre che un successo di ascolti per il network via cavo (la settima stagione ha toccato i 12 milioni di telespettatori), è ancora avvolta nel mistero. Eppure, ...

Adidas lancia le scarpe di Game of Thrones : Non c’è solo Dragonball al centro dei crossover ideati da Adidas per dare un tocco geek alle proprie linee di calzature. Dopo le sneaker EQT Support Primeknit ispirate a Goku, Vegeta, Freezer e gli altri personaggi partoriti dal genio di Akira Toriyama, il gruppo tedesco sta preparando una serie di scarpe basate sulla celebre serie Game of Thrones della Hbo. La notizia non è di queste ore — l’annuncio in realtà risale a qualche mese ...

Trump usa parole e font di Game of Thrones (e la Hbo non è contenta) : pic.twitter.com/nk2vKvHuaL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2018 Che Game of Thrones sia più di una semplice serie tv lo dimostra il fatto che le sue citazioni siano ormai un fenomeno culturale diffuso, dai meme ai discorsi comuni. A riprova è arrivato di recente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a utilizzare un chiaro riferimento alla produzione tratta da George RR Martin: in uno dei suoi ormai consueti ...

Game of Thrones - l’ottava stagione “ribalterà la storia” : La fine di Game of Thrones si sta avvicinando: con un debutto dell’ottava e ultima stagione previsto per la primavera 2019, iniziano le anticipazioni su quelli che saranno degli episodi da record. A fornire la prima immagine ufficiale del nuovo ciclo è il magazine americano Entertainment Weekly, che dedica la sua copertina alla coppia formata da Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington), in tenuta invernale dato il loro ...

Sibel Kekilli - la Shae di Game of Thrones : “Chi dovrebbe sedere sul Trono? Magari gli estranei” : Caparbia, fiera e capace di tenere testa a un leone. Sono caratteristiche del personaggio di Shae nella celebre serie Hbo Game of Thrones (in Italia su Sky Atlantic), ma la sua interprete Sibel Kekilli non sembra essere da meno. L’attrice tedesca, nota al cinema per La sposa turca, lo scorso anno aveva reagito con forza contro le valanghe di insulti e messaggi sessualmente espliciti sui social network, proveniente prevalentemente dalla ...

Naomi Watts nel prequel di "Game of Thrones" : Sarà una cronaca di come dall'età dell'oro del continente si è passati ai suoi momenti più oscuri. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli, a parte il fatto che si dovrebbero indagare sulle vere ...

Game of Thrones - Naomi Watts protagonista del prequel : Sarà Naomi Watts la protagonista di una delle serie prequel di 'Game of Thrones' targate Hbo. Nello show, ispirato ai romanzi 'Le cronache del ghiaccio e del fuoco' di George Martin, ideato da Jane ...