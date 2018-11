Gaffe di Matteo Salvini a “Alla lavagna” | Heather Parisi si arrabbia | “Eccesso di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) “Chi canta ‘Cicale’?” “Lorella Cuccarini”. Risposta sbagliata. Rispondendo alle domande di alcuni bambini delle elementari nella prima puntata della trasmissione di Rai 3 “Alla lavagna“,ha avuto qualche difficoltà ad indovinare tutti i cantanti dei brani che gli venivano sottoposti. E così, oltre ad avere bisogno di un aiutino per i motivi cantati dalle sorelle Kessler e da Loretta Goggi, il vicepremier è inciampato su “Cicale”, tormentone anni ’80 cantato dae non da Lorella Cuccarini come ha risposto lui. Una piccolache non è sfuggita però all’autrice del brano. “Per‘Cicale’ è di Lorella Cuccarini (sigh!)“, ha scrittoin un post su Twitter. “Eccesso di zelo per contraccambiare gli apprezzamenti ricevuti? Forse, sicuramente ...