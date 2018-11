Furto nel caveau di in banca a Lecce | forzate 80 cassette di sicurezza

Sventa un Furto al supermercato e viene premiato : nigeriano assunto nella catena dalla Despar : Ha Sventato un furto all'uscita di un supermercato in Puglia, dove aiutava i clienti a portare in macchina le borse della spesa in cambio di qualche moneta: per questa ragione un giovane nigeriano è ...

Pesaro - Furto nella villa di Scavolini : “Ladri senza paura : eravamo in casa con mia moglie” : Un altro colpo alla villa di Scavolini, vicina al parco della Pace. Il secondo in pochi mesi. Valter non si sarebbe accorto di niente, la moglie era con alcune amiche, ma non si sarebbe resa conto di dove fossero i malviventi. Il bottino di circa 10 mila euro: soprattutto monili d'oro.Continua a leggere

Furto sacrilego nella chiesa di San Marcello Papa di Paruzzaro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Furto sacrilego nella chiesa di ...

Cervignano : Furto sventato nella notte : L'istituto di vigilanza Italpol ha sventato un furto la scorsa notte alla carrozzeria Erre Esse di Cervignano . La pattuglia è giunta sul posto attorno alle 2.30 quando è scattato l'allarme, ...

Sono 29 milioni e non 50 gli utenti coinvolti nel Furto di dati su Facebook : Ed è proprio per questo che, subito dopo aver dato l'annuncio dell'intrusione, Facebook ha disabilitato quei token e costretto circa 90 milioni di utenti in tutto il mondo a ripetere l'accesso al ...

Furto nella farmacia di Gerenzano : è la quarta volta in un anno : Furto nella farmacia: quarto caso in un anno Poco prima delle 4 di stanotte i ladri sono entrati in azione nella farmacia comunale di via Duca degli Abruzzi, in pieno centro a Gerenzano. Secondo una ...

Furto alle Poste nel Napoletano : i banditi speronano auto carabinieri : MARIGLIANO.Furto con scasso nella notte all'ufficio postale di via San Francesco. I carabinieri della stazione di Marigliano sventano il colpo rischiando la vita. I malviventi per darsi alla fuga ...

Maxi Furto di attrezzature nello stadio Fanuzzi : la Virtus sporge denuncia : BRINDISI - Sedie di plastica, transenne, tubi in acciaio e tanto altro ancora. E' corposa la lista delle attrezzature rubate alla Virtus Francavilla, società di Francavilla Fontana che da tre anni ...

Sanità pubblica - Milena Gabanelli : “C’è tanta inefficienza - tanto spreco e molto Furto” : La giornalista Milena Gabanelli è intervenuta questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Diminuiscono le prestazioni specialistiche e di conseguenza si allungano le liste di attesa, sembra un paradosso ma una è la conseguenza dell’altra. Uno si chiede perché avviene questo, la risposta è che banalmente finiscono i soldi. Ogni struttura ha un budget assegnato ...

Furto di carpe nel laghetto di Rho : cinque condanne a Milano : Via 25 pesci e anche un'anatra. Due mesi e 10 giorni di carcere (pena sospesa) per un gruppo di romeni che depredò l'associazione sportiva Lo Storione di Rho

SCONTI SUI PRESERVATIVI - IN ARRIVO LEGGE PER INCENTIVARNE L'USO/ Tentato Furto da distributori nel reggiano : SCONTI sui PRESERVATIVI, in ARRIVO LEGGE per INCENTIVARNE L'USO. La proposta del M5s è di portare l'Iva dal 22% al 10% per abbassare il costo dei profilattici. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:12:00 GMT)

Milano - Furto nell'auto di Andrea Iannone : bottino da decine di migliaia euro : Dal Suv, parcheggiato in zona Moscova, sono stati portati via orologi costosi e alcuni oggetti elettronici

Furto nell'auto dell'ex di Belen Iannone : ANSA, - MILANO, 21 SET - Il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez, nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorso ha subito un Furto per alcune decine ...

Al Bano Furto nella casa a Cellino San Marco : Al Bano Carrisi ha subito un furto nella tenuta a Cellino San Marco. I ladri avrebbero portato via 92 cartoni di vino, un’affettatrice e un robot per pulire la piscina. Un’ inviata di “Pomeriggio 5” è in collegamento dalla tenuta e racconta a Barbara D’Urso di aver appena sentito Al Bano al telefono. «Lui non era in casa al momento del furto. È molto amareggiato e non se l’è sentita di intervenire in diretta». La giornalista ...