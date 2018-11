Formula 1 | GP Brasile 2018 Tutte le domande e le risposte della gara di Interlagos

Formula 1 Brasile - Arrivabene : Vettel rallentato da un sensore : Un Gran Premio del Brasile condizionato da un problema tecnico, che ha trasformato i 71 giri di gara di Sebastian Vettel in una corsa opaca, in difficoltà nel riuscire a esprimere il potenziale che la ...

Formula 1 - il folle Gp del Brasile : Forse le polemiche di questo finale di stagione a qualcuno non bastavano. Forse non era sufficiente discutere dei cerchi forati della Mercedes e dell’ennesimo rinvio della Federazione sulla questione. I commissari in Brasile ci hanno messo del loro, con la mancata penalizzazione di Hamilton, che in qualifica, prima ostacolava Raikkonen, poi Sirotkin con una manovra rischiosissima. Non contenti, per aumentare le tensioni, si è aggiunto ...