Football Leaks | la Uefa | ' Fair Play Finanziario | casi da valutare'

Football Leaks - l'Uefa si espone : «Casi riaperti se ci sono nuove irregolarità» : L'Uefa si espone ufficialmente sul tema Fair Play finanziario e Football Leaks, con un comunicato pubblicato sul sito.

Scandalo Football Leaks : ecco il vero costo dell’operazione Neymar : Continua l’inchiesta che sta mettendo in imbarazzo la Fifa e alcune tra le società più importanti del calcio europeo. Football Leaks, il sito che sta scavando nei segreti del colossi calcistici, nei giorni scorsi aveva puntato il dito contro la Federazione internazionale, rea di aver coperto le presunte irregolarità finanziarie di Psg e Manchester City, con le quali i due club avrebbero scavalcato le restrizioni del Fair Play ...

Manchester City - Guardiola : “Scandalo Football Leaks? Mi fido del club” : C’è il derby, c’è la sfida con lo United, in casa Manchester City però è un altro il tema che tiene banco. Da giorni si parla delle rivelazioni di Football Leaks, del trattamento di favore che gli inglesi avrebbero ricevuto dalla Uefa per le violazioni del fair-play finanziario, ma Pep Guardiola non vuole lasciarsi trascinare nelle polemiche. “Se la gente vuole minare quello che abbiamo fatto, nessun problema. Io ho ...

Football Leaks : 'A Neymar 350 mila euro per salutare i tifosi' : Quanto al campione del mondo Killian Mbappé , ha diritto a 30.000 euro di premio etico che può utilizzare per l'alloggio o l'autista. Quanto all'altro attaccante, Edinson Cavani , l'accordo prevede ...

Football Leaks - Mbappé si ribella : 'Pago io le tasse su quello che guadagno' : quello che mi fa ridere è che alla base di quello che ha scritto Mediapart c'è un sito che denuncia le irregolarità nel mondo del calcio ma tutto quello che ho fatto è legale, non capisco'., In ...

Football Leaks 'Psg valutava i giovani giocatori con criteri etnici'. Il club ammette 'Inaccettabile' : PARIGI - Dal 2013 alla primavera 2018, i responsabili dell'area scouting del Psg hanno utilizzato criteri etnici nelle schede di valutazione dei giovani giocatori. È quanto rivela Mediapart, membro ...

Infantino replica alle rivelazioni di Football Leaks : 'Nessun favore. Superlega? Niente Mondiale per chi la gioca' : ... così che i club possano avere una piattaforma importante su cui crescere, restando dentro il sistema" e anche per evitare quanto accaduto in altri sport come il basket. Sul Mondiale 2026 Anche sull'...

Football Leaks - Infantino al contrattacco : ''Figlio di immigrati italiani dà fastidio'' : ROMA - 'Io posso capire che è dura accettare che un figlio di immigrati italiani sia al mio posto, ma non c'è stato alcun illecito e tutto è stato fatto alla luce del sole'. Gianni Infantino replica ...

Football Leaks - Infantino : 'Non accettano che un figlio di immigrati italiani sia al vertice' : TORINO - Nessuna difesa d'ufficio, ma la convinzione di aver sempre operato per il bene del calcio e soprattutto in modo trasparente. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino , al centro di una ...

Infantino : «Football Leaks? Nessun illecito - tutto alla luce del sole» : Il presidente della FIFA ha replicato alle alle rivelazioni su suoi presunti "alleggerimenti" delle sanzioni relative al FFP per club come PSG e Manchester City.

Football Leaks -2 : se emiri e oligarchi non rispettano il Fair Play Finanziario : Ma poi, anziché colpire duro il club parigino, sceglie una soluzione politica anziché l'applicazione delle regole. Lo stesso problema di sovrastima, sia pure con misure molto ridimensionate rispetto ...

Football Leaks : rivelazione clamorosa - il Real offrì 215 mln per Mbappè : MBAPPE RECORD- Un affare che sarebbe stato ancor più clamoroso di quanto non sia stato. Il passaggio di Mbappè dal Monaco al PSG, nell'estate del 2017, salì agli onori della cronaca per il prezzo record del cartellino per un under 20 (180 milioni di euro tra prestito e riscatto, formula adottata per aggirare i paletti