Fmi vede rischi su reddito cittadinanza e superamento Fornero

Usa-Cina : guerra commerciale - il Fmi prevede che Pechino avrà la peggio : Washington, 10 ott 04:15 - , Agenzia Nova, - La Cina e altri paesi asiatici vedranno rallentare la crescita delle loro economia per effetto delle perturbazioni del commercio globale,... , Was,

Conte : stime Fmi da rivedere dopo il Def : 11.34 Commentando all'università di Firenze le stime del Fondo monetario internazionale, che vede rischi nella Manovra, il premier Conte dice: "Le previsioni dovrebbero essere riviste rispettando nostra Nota di aggiornamento del Def" e "confidiamo in una crescita sicuramente superiore" a quella prevista dal Fmi. Poi:la Ue "ha preso atto che la manovra non rispecchia le sue aspettative, ma siamo pronti a confrontarci in modo ragionevole". ...