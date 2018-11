Flat Coated Retriever | origini | aspetto e carattere

ideegreen

(Di martedì 13 novembre 2018), elegante cane da caccia del gruppo dei, impossibile da non associare ai suoi cugini più noti Goldene Labrador. Questo cane non ha nulla da invidiare a loro, viene dalla Gran Bretagna con grandi speranze e voglia di sgomitare. Per entrare nei nostri cuori e nella top ten delle razze, da riporto, come è ufficialmente classificato per la FCI, e anche da compagnia. Come spesso viene inteso da noi che amiamo i cani ma non andiamo a caccia. (altro…)Idee Green.