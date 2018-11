F1 | la moglie di Schumacher rompe il silenzio | ' Michael non si arrende'

Schumacher - musicista tedesco compone una canzone per lui : la moglie Corinna lo ringrazia : Arrivano novita' sullo stato di salute di Michael Schumacher cinque anni dopo il tragico incidente [VIDEO] che lo sta costringendo alla degenza nella sua casa vicino Ginevra. A darle è stata la moglie del pluricampione del mondo di Formula 1 attraverso il contenuto di una lettera di ringraziamento per un musicista tedesco amico di famiglia pubblicata quest'oggi da una rivista tedesca. Un magazine tedesco rivela il contenuto di una lettera della ...

Michael Schumacher - la moglie Corinna parla per la prima volta : “È un combattente e non si arrenderà” : A cinque anni dal drammatico incidente che ha ridotto in coma il campione di Formula 1 Michael Schumacher, la moglie Corinna ha deciso di parlare per la prima volta. Lo fa in una lettera in risposta al musicista tedesco Sascha Herchenbach che ha composto una canzone in onore di Schumacher, “Born to Fight“. “Michael è un combattente e non si arrenderà” scrive Corinna che ringrazia il musicista che le ha inviato il cd con ...

Michael Schumacher - per la prima volta parla la moglie Corinna : “Ecco come sta” : Sono passati 5 anni da quando Michael Schumacher ha smesso di essere Schumi. Il suo ultimo vero giorno rimane quel 29 dicembre 2013 sulle nevi di Mirabel, in una maledetta pista da sci. Caduta, impatto, soccorsi e paura. Tanta. Assieme all’infinita speranza. Quella che avvolge giorno dopo giorno la famiglia del 7 volte iridato. Perché Michael Schumacher, subito dopo la tragedia, venne operato due volte al cervello in 48 ore. Con la ...

