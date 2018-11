ERG Mobile blocca l’attivazione di nuove SIM

Em ERG enza maltempo - parte la colonna mobile della protezione civile dell’Abruzzo in aiuto del Veneto : parte la colonna mobile della protezione civile Abruzzo verso le aree bellunesi in piena Emergenza maltempo tra piogge incessanti, smottamenti e intere comunità isolate. “Pochi istanti fa – dichiara il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca dalle sue pagine social – il Dipartimento Nazionale ha attivato la protezione civile Abruzzo, che per tempo aveva dato la propria disponibilità alla Commissione speciale della Provincia ...

Italia - emERGenza attaccanti : da Immobile a Chinaglia - bomber a digiuno in Nazionale : Nessun problema del centravanti a detta di Roberto Mancini, Ct che tuttavia rimpiange i gol di '9' assoluti come Immobile e Belotti. Non sono gli unici cannonieri in Serie A dalla parentesi critica in ...