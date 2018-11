Erba | la Cassazione | possibili nuovi accertamenti su reperti

Cassazione - sistema informatico in black out : impossibile ritirare e depositare sentenze. Udienze vErbalizzate a mano : È impossibile ritirare o depositare sentenze. Non solo: durante le Udienze tutto viene verbalizzato a mano. Da mercoledì 13 settembre il sistema informatico della Corte di Cassazione è in black out e sta creando non pochi inconvenienti a giudici e avvocati. A quanto si è appreso si erano rotti tre hard disk, ma dopo la loro sostituzione ci sono stati disservizi sul software e non si è potuti ripartire, come in un iniziale momento di fiducia si ...