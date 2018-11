Ennio Morricone | ' Intervista inventata | mai detto che Tarantino è un cretino'

Blastingnews

(Di martedì 13 novembre 2018) Il compositoresmentisce l'incontro con un giornalista dell'edizione tedesca di 'Playboy' e l'pubblicata dal giornale tedesco su Quentin. E, parlando con il quotidiano La Repubblica, chiarisce il fatto sostenendo di non aver maiquelle parole, né le ha mai pensate. L'diall'edizione tedesca di Playboy sarebbe totalmente: le parole attribuitegli non erano proprio edificanti riguardo al regista statunitense, col quale ha collaborato in occasione del film The Hateful Eight del 2016. Il compositore italiano è comprensibilmente su tutte le sue furie e hache dara' mandato ai suoi avvocati per denunciare la rivista e il giornalista che dichiara di non conoscere assolutamente e di non aver mai incontrato. L'incriminata L'incriminata sarebbe stata molto forte, sia per le parole ...