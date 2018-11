Eni presenta secondo volume World Oil | Gas and Renewables Review

Tim - convocato cda straordinario GEnish ha presentato le dimissioni : Il Cda di Tim e' riunito in via straordinaria in queste ore. Al vaglio degli amministratori le dimissioni dell'amministratore delegato Amos Genish. Secondo fonti ben informate, l'ad avrebbe preso la decisione di lasciare il proprio incarico dopo essersi sentito sfiduciato nel seno del board. Segui su affaritaliani.it

DomEnico De Masi presenta 'Il lavoro nel XXI secolo' alla Biblioteca Panizzi di Reggio mercoledì 14 : In questa situazione, la laicità è l'insieme delle condizioni che permettono alle diverse espressioni religiose, e più in generale alle diverse visioni del mondo, di coesistere in una società ...

Samuele Ghidotti presenta dal vivo a Milano "L'inferno dopo la domEnica" : ... presenti nella traccia "Un tranquillo weekend di paura", Samuele Ghidotti chiude questo altalenare di emozioni con la traccia "In un mondo che vi giuro esploderà", in cui la domanda "Tu, come fai a ...

DomEnica Live - Albano non si presenta in studio : Barbara D'Urso stizzita in diretta : Colpo di scena oggi durante la diretta di Domenica Live, il programma del dì di festa di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, la quale, questo pomeriggio, aspettava anche Albano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco, annunciato come super-ospite del programma. Tuttavia, pochi minuti dopo l'inizio del programma, ecco che la D'Urso ha dovuto annunciare l'assenza in studio di Albano, rivelando di aver saputo che il cantante era stato colpito da ...

Sabato 29 e domEnica 30 dicembre il Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro presenta "Venolea" : Le finalità della manifestazione sono incentrate sull'elemento principe della Dieta Mediterranea, citato dal mondo classico romano che ne decantava l'olio di Venafro, quale migliore dell'antichità" ...

DomEnica In - Naike Rivelli si presenta in studio in versione super sexy e rivela : “Sono di nuovo single” : Quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Domenica In, Naike Rivelli ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo look super sexy. Ospite di Mara Venier assieme alla mamma Ornella Muti, Naike ha sfoggiato una camicetta nera molto trasparente che lasciava bene in vista l’intimo rosso. In un’intervista a 360 gradi, la showgirl ha raccontato molti aspetti della sua vita privata, parlando del primo bacio e della fine della storia ...

DomEnica Live - Al Bano non si presenta per un malore improvviso. Barbara D’Urso : “Siamo molto preoccupati” : Al Bano è stato colpito da un malore improvviso che l’ha costretto a far saltare la sua partecipazione a Domenica Live. È stata infatti proprio Barbara D’Urso a dare la notizia: “Siamo molto preoccupati – ha spiegato la conduttrice del programma di Canale 5 – non si è presentato in aeroporto, ci hanno detto che si è sentito male. Quando siamo arrivati in aeroporto non l’abbiamo visto, ci ha contattato un suo ...

Al Bano non si presenta a DomEnica Live. La D'Urso : "Preoccupati - non sta bene" : Al Bano Carrisi era forse l'ospite più atteso di questa puntata di Domenica Live, ma non si è presentato in studio.Come mai? Cosa è successo? Il cantante di Cellino San Marco ha avuto un problema di salute. A comunicarlo è stata la stessa Barbara D'Urso all'inizio di Domenica Live. "Siamo molto preoccupati - ha spiegato la conduttrice del programma - non si è presentato in aeroporto, ci hanno detto che si è sentito male".La presenza di Al Bano ...

