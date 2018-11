Emma e Biondo si sono lasciati? Finalmente la verità sulla coppia di Amici

Emma Muscat/ “Io e Biondo siamo innamorati - ma ci vediamo poco. Per la musica ho perso molti amici” : L'amore tra Emma Muscat e Biondo, dopo la fine di Amici, si rafforza sempre più. La cantante ha rivelato a Grazia di essere molto innamorata, ma di avere poco tempo per la loro storia(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:49:00 GMT)

Emma Muscat e la sua storia con Biondo : “È difficile trovare tempo per noi” : Emma Muscat dopo Amici di Maria De Filippi Bella, bionda, occhi verdi e sorriso smagliante. Emma Muscat ha solo 18 anni e, durante la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, l’abbiamo vista conquistare il pubblico grazie al suo talento innato. La sua voce le ha aperto porte impensabili, occasioni uniche e un futuro […] L'articolo Emma Muscat e la sua storia con Biondo: “È difficile trovare tempo per noi” proviene da ...

Biondo in ospedale con Emma/ Come sta? Al Pronto soccorso dopo la partita del cuore : ecco perché : Biondo è finito in ospedale. L’ex allievo di Amici, ha partecipato alla partita del cuore che ha visto scendere in campo la Nazionale Cantanti... ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:12:00 GMT)

Biondo in ospedale con Emma Muscat dopo la Partita del Cuore : Biondo in ospedale dopo la Partita del Cuore di sabato 13 ottobre. Il trapper è apparso sulla sedia a rotelle, spinto da Emma Muscat, nelle sue Instagram Stories condivise dopo la Partita con i fan che lo seguono sui social. Nulla di grave né di preoccupante per Biondo che appare solo con una fasciatura alla gamba mentre lascia ai fan un buon proposito: da ora in avanti, con la Nazionale cantanti, solo partite di basket. La Partita del ...