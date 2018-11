Emis Killa a Leggo | «Basta con i rapper figli di papà | con la pelliccia e i denti d' oro»

Vaccini - Emis Killa neopapà : «Che palle questi genitori che non vaccinano i figli» : «Che palle questi che non vaccinano i figli», parola di Emis Killa, ospite della redazione di Leggo. Il famoso rapper italiano, che compirà 29 anni il prossimo 14 novembre,...

FIMI Awards del 12 novembre : tutte le certificazioni della settimana - da Irama a Coez e Emis Killa : Ai FIMI Awards del 12 novembre, come ogni lunedì tutte le certificazioni degli album e dei singoli più venduti a iniziare da Irama che con il suo ultimo album “GIOVANI” guadagna il disco d’oro. L’artista ha presentato nei giorni scorsi il suo nuovo lavoro, ed è attualmente in giro per l’Italia per la presentazione dell’album con i vari firma copie. Anche “Hotel California” di Eagles viene certificato disco d’oro. Tra i singoli, ai FIMI ...

Emis Killa spiega perché si considera il migliore : 'Sono il più versatile' : Venerdì scorso Sto Magazine ha diffuso l'attesissima intervista concessa da Emis Killa ad Antonio Dikele Di Stefano. Ben 45 minuti di chiacchierata durante cui il rapper di Vimercate ha toccato svariati argomenti: dal nuovo album 'Supereroe' all'attuale situazione del Rap italiano, senza risparmiare qualche frecciatina alla nuova scena, [VIDEO] definendone alcuni non meglio specificati membri – gli unici rapper della cosiddetta 'new school' ad ...

Emis Killa si racconta : 'Non farò un pezzo para***o su mia figlia' (VIDEO) : Emis Killa ha concesso una lunga ed interessante intervista a microfoni di Sto Magazine, il rapper di Vimercate si è raccontato per ben 45 minuti, fornendo numerosi spunti di riflessione a supporter ed osservatori: dal parziale insuccesso di 'Terza Stagione' – suo precedente lavoro, ampiamente celebrato dalla critica e dagli addetti ai lavori, che non ha però ottenuto riscontri memorabili a livello di numeri, almeno per gli standard di Emis ...

Emis Killa : Ecco perché ha tenuto segreta la relazione con Tiffany : Emis Killa e il suo rapporto con la compagna Tiffany: Ecco perché ha tenuto segreta la relazione per tanto tempo Emis Killa è sempre stato molto geloso della sua vita privata e attento a mantenere i suoi affetti lontano dagli occhi indiscreti degli appassionati di gossip. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, il rapper […] L'articolo Emis Killa: Ecco perché ha tenuto segreta la relazione con Tiffany proviene ...

Classifica FIMI del 19 ottobre - Emis Killa in vetta con Supereroe e i Maneskin primi tra i singoli per la terza settimana : Torna come ogni venerdì la FIMI e questa volta la Classifica FIMI del 19 ottobre vede in vetta il nuovo album di Emis Killa “Supereroe” uscito lo scorso 12 ottobre. “Supereroe” è il quarto album in studio per l’artista, pubblicato con Carosello Records, e vanta collaborazioni con nomi internazionali e nazionali come Capo Plaza, Gemitaiz, Vegas Jones, Carl Brave, Gué Pequeno, 6IX9INE & Pasha. Scende al secondo posto Alessandra Amoroso con ...

Il week-end young in Bergamasca? Ci sono Emis Killa - la festa di via Angelo Maj e tante castagnate : ... nuova edizione con 16 giorni e 160 eventi DOMENICA 21 OTTOBRE " Bancarelle, musica e divertimento: torna la festa di via Angelo Maj " "Il folklore per la vita", spettacoli a favore di Spazio ...

