Emilio Fede | oggi Che fine ha fatto l’ex direttore del Tg 4

Emilio Fede - direttore artistico al teatro Bolivar a Napoli : 'Come primo ospite vorrei Di Maio' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Emilio Fede a LA7? Incontro a Milano con Urbano Cairo : Clamorosa indiscrezione dell’ultima ora: Emilio Fede potrebbe presto ritornare in televisione. Come riportato da Iltempo, l’ex direttore del TG4 avrebbe incontrato a Milano il patron di LA7, Urbano Cairo. Il suo arrivo nella rete del presidente del Torino potrebbe essere ufficializzato o categoricamente smentito nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, le voci si fanno sempre più insistenti. Emilio Fede, Incontro con Urbano ...

Ruby - Emilio Fede sarà accompagnato dai carabinieri per testimoniare a Genova : Saranno i carabinieri ad accompagnare in aula Emilio Fede, meglio conosciuta come Ruby Rubacuori. Il giornalista, condannato nell’inchiste Ruby bis per favoreggiamento della prostituzione, era citato nel mesi scorsi ma aveva fatto sapere di non potere essere presente. Era stata fissata un’altra data ma anche in quella occasione Fede non era comparso. Il giudice ha così disposto una nuova data per gennaio e questa volta Fede verrà portato ...

Cristina Parodi/ “La famiglia è la cosa più importante. La mia prima volta in tv? Al fianco di Emilio Fede” : Cristina Parodi è in televisione con un nuovo programma, "La prima volta" dove racconta storie di amore, di fiducia e di sacrifici. Valori indispensabili per la vita e per la famiglia(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:10:00 GMT)

Tiberio Timperi : "Emilio Fede mi fece mobbing"/ "Quasi ci picchiammo" : il terribile ricordo del conduttore : Tiberio Timperi, nel corso di un'intervista a Libero quotidiano, svela: "Emilio Fede mi fece mobbing. Quasi ci picchiammo". Ecco il racconto shock del conduttore(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Tiberio Timperi - la clamorosa rivelazione su Emilio Fede : “Mi fece mobbing - sfiorammo la rissa” : Tiberio Timperi è alla guida de ‘La vita in diretta’ da circa due mesi. In questo avvio di stagione ha fatto molto discutere il suo rapporto con la co-conduttrice Francesca Fialdini: tra i due i rapporti sembrano essere molto tesi. Ma a fare chiarezza, in parte, è proprio Timperi in una lunga intervista concessa a ‘Libero Quotidiano’: “A me piace fare battute e ironizzare. Ho preso spunto da alcune voci rimbalzate ...

Tiberio Timperi - il bruttissimo ricordo : 'Emilio Fede mi fece mobbing - quasi ci picchiammo' : Cinquantatre anni, occhi di ghiaccio, battuta pronta, aria da bravo ragazzo. Tiberio Timperi è un volto Rai da decenni e oggi conduce con Francesca Fialdini la Vita in diretta , ogni giorno su Raiuno '...

TIBERIO TIMPERI / "Io ed Emilio Fede venimmo quasi alle mani! E sulla bestemmia pronunciata in Rai..." : TIBERIO TIMPERI, intervistato da Libero Quotidiano, ricorda le tensioni con Emilio Fede, con il quale venne quasi alle mani. E sulla bestemmia che pronunciò a Unomattina in famiglia...(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Le rivelazioni di Emilio Fede : “Nicole Minetti? Molte sere la trovavo ad Arcore - partecipava alle cene del bunga bunga” : L’ex direttore di Rete4 ha parlato del suo rapporto con Berlusconi e della presenza di Nicole Minetti ad Arcore Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Emilio Fede ha parlato di Berlusconi: “Pochi giorni fa mi ha telefonato. Ha squillato il cellulare, non appariva il ...

Il retroscena di Emilio Fede : “ecco perchè Berlusconi ha comprato il Monza” : Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Emilio Fede ha parlato di Berlusconi: “Pochi giorni fa mi ha telefonato. Ha squillato il cellulare, non appariva il numero, era il suo capo scorta che me l’ha passato. Non mi ha dato possibilità di parlare, mi ha fatto i complimenti ...

Emilio Fede : "Berlusconi mi ha telefonato - gli rimango affezionato" : Un riavvicinamento dopo anni di gelo. “Silvio Berlusconi mi ha telefonato pochi giorni fa”, confida Emilio Fede, intervenuto al programma I Lunatici di Radio 2.L’ex direttore del Tg4 racconta di essere stato contattato dal fondatore di Forza Italia dopo l’assoluzione dall’accusa di bancarotta fraudolenta con Lele Mora: “Mi ha fatto i complimenti. rimango affezionato a Berlusconi. So che è pronto a tornare in campo in prima persona alle ...

Emilio Fede : "Berlusconi? Se si candidasse alle europee sarei pronto a seguirlo. La Minetti è sparita : una donna bella e simpatica" : "Giorni fa mi ha chiamato Berlusconi. Non mi ha dato nemmeno il tempo di parlare". È un Emilio Fede scoppiettante quello che ha rilasciato l'intervista al programma radiofonico "I Lunatici" di Rai Radio2. "Voleva congratularsi con me per la mia assoluzione al processo per bancarotta fraudolenta con Lele Mora. Anche per la questione di Ruby sono stato assolto. Quella valigetta piena di soldi che mi avevano accusato di aver portato in ...

Emilio Fede ospite a Quelli Che... Dopo il Tg/ Video - il no al botulino e la depressione : "Non ero più in me" : Emilio Fede ospite a Quelli Che... Dopo il Tg, anticipazioni: Dopo l'assoluzione e la depressione, l'ex direttore del Tg4 sarà il protagonista di una missione impossibile...(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:39:00 GMT)

Quelli che… Dopo il Tg : Luca - Paolo e Ceran ripartono con Emilio Fede e Rocco Casalino (imitato da Ubaldo Pantani) : Quelli che... Dopo il Tg Anche Rai2 riaccende il proprio «tg satirico» di access prime time. Cominciando con Emilio Fede (quello vero) e Rocco Casalino (quello finto). L’ex direttore del Tg4 e il portavoce del premier – imitato da Ubaldo Pantani – saranno tra i protagonisti del primo appuntamento stagionale di Quelli che… Dopo il Tg, il programma condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran da stasera alle ...