Elezioni di MidTerm Usa | le conseguenze su Economia | Borse | Dollaro

La disinformazione delle “organizzazioni ombra” ha fatto breccia anche alle Elezioni Midterm : Le campagne elettorali a stelle e strisce continuano ad essere il laboratorio per la messa in campo di strategie per la manipolazione dell'opinione pubblica digitale. Alla vigilia delle elezioni Midterm del 6 novembre 2018, Facebook ha annunciato di aver rimosso circa 800 profili coinvolti in tattiche di disinformazione. Dopo aver appurato come le elezioni del 2016 furono influenzate da team digitali russi, arriva un'altra evidenza su ...

USA - Elezioni MidTerm : il volto di un'America 'spaccata' da Donald Trump : Una sconfitta [VIDEO], perché i Repubblicani hanno perso la maggioranza alla Camera e, pertanto, sara' possibile per i Democratici contrastare con maggior forza politica le iniziative di Donald Trump. Dall'altro versante, il GOP tiene la maggioranza in Senato. Il Midterm svela il volto di un'America profondamente divisa sull'operato dell'amministrazione Trump e l'esultanza del presidente, accompagnata dai toni inutilmente propagandistici di ...

Beautiful : KIMBERLIN BROWN (Sheila) sconfitta alle Elezioni midterm : Nell’ultimo anno, due volti noti di Beautiful sono scesi in politica, candidandosi per le elezioni al Congresso degli Stati Uniti che si sono tenute nella giornata del 6 novembre (nell’ambito delle votazioni di metà mandato per la presidenza degli USA). Si tratta di KIMBERLIN BROWN, Sheila Carter in Beautiful e Febbre D’Amore, e Antonio Sabato Jr, che nella soap dei Forrester ha interpretato il ruolo di Dante Damiano nelle ...

Borsa Tokyo in rally - azionario Asia-Pacifico positivo. Investitori guardano a dichiarazioni Trump post Elezioni midterm : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,82%, a 22.583,43 punti, sulla scia dei guadagni riportati da Wall Street nell'afterhours.

Le Elezioni di Midterm in America : Trump non ha detto nulla sull'economia, che negli USA sta andando meglio che negli altri paesi; la sua è stata una campagna elettorale monocorde , vi ricorda qualcuno nel nostro paese?, basata solo ...

Elezioni MidTerm - Trump : "Grande vittoria - ora collaboriamo con i democratici" : "Una grande vittoria, oltre ogni aspettativa". Donald Trump esulta per il risultato del Partito repubblicano alle Elezioni di Midterm. Dopo il voto si è rafforzata la maggioranza dei conservatori al Senato; ma i Democratici hanno strappato al Grand Old Party la maggioranza alla Camera.Nella mattinata americana, Trump ha commentato l'esito della tornata elettorale. "Abbiamo vinto nonostante ci sia stata una copertura dei media ostile", ha detto. ...

Borsa - tutte positive dopo Elezioni midterm : Le Borse europee chiudono in deciso rialzo dopo il rally di Wall Street, che ha reagito positivamente all'esito delle elezioni di midterm, in linea con le aspettative di mercato. I Democratici hanno ...

Elezioni MidTerm - Trump : “Giorno incredibile - repubblicani oltre ogni aspettativa” : “Per le Elezioni di metà mandato si tratta della vittoria del partito che sostiene il presidente più grande dai tempi di Kennedy nel 1962”: lo afferma Donald Trump parlando alla Casa Bianca dopo le Elezioni di midterm. “I repubblicani sono andati oltre ogni aspettativa. Non c’è stata nessuna onda blu democratica”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Ieri è stato un grande giorno, un giorno ...

Elezioni MidTerm - Trump : giorno incredibile - risultati oltre le attese : «È stato un giorno incredibile, i risultati che abbiamo ottenuto sono oltre ogni nostra aspettativa». Donald Trump esulta per l'esito delle Elezioni di Midterm che consegnano...

Wall Street positiva nel day after Elezioni midterm : La Borsa di New York avvia le contrattazioni in buon rialzo nel day after delle elezioni di midterm . Il risultato elettorale ha visto i democratici riconquistare dopo otto anni la maggioranza alla ...

L'onda rainbow sul Congresso : record di eletti Lgbt alle Elezioni di Midterm : Un'onda rainbow sul Congresso americano. Il voto di Midterm ha portato nelle due aule del parlamento americano un numero record di candidati gay. Ma anche sulle poltrone di Governatori. Ad esempio, Jared Polis, democratico, eletto governatore dello Stato del Colorado: è la prima volta che gli Stati Uniti eleggono alla guida dello Stato un politico apertamente gay. Filantropo e imprenditore, deputato alla Camera dei rappresentanti, Polis ...

Midterm - la lunga maratona delle Elezioni Usa - TUTTI I VIDEO : Le elezioni di Midterm negli Usa si chiudono con la conferma dei repubblicani in Senato e la riconquista della Camera da parte dei democratici dopo 8 anni. Per i prossimi due anni, quindi, il ...

Elezioni MidTerm : l'impatto sui mercati secondo gli analisti : L'altro fattore importante su cui focalizzarsi è la guerra commerciale con la Cina e le implicazioni più generali che essa comporta per gli Stati Uniti e per l'economia globale". La politica ...