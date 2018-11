Elena Morali - dall'Isola al set di Beautiful : «I produttori stanno creando un ruolo per me. Vogliono anche Barbara d'Urso» : Elena Morali non era a Los Angeles per caso. L?ex Pupa e naufraga all?Isola dei Famosi infatti sarebbe pronta a entrare nel cast di ?Beautiful? dopo essere stata notata dai...

Beautiful : dopo Elena Morali anche Barbara D’Urso nella soap? Le dichiarazioni a Pomeriggio Cinque : Lunedì 12 novembre, nel salotto di Barbara D’Urso, Elena Morali ha spiegato la sua presenza sul set di Beautiful. A Pomeriggio Cinque è stato finalmente mostrato il video di quanto successo fra Bill, Brooke e l’ex naufraga, la quale ha poi rivelato alcune curiosità. Andiamo a scoprire il “mistero” della Pupa nella famosa soap d’oltreoceano, e soprattutto cosa è stato proposto alla conduttrice napoletana! Elena ...

Elena Morali avrà un ruolo in Beautiful : i produttori vogliono anche Barbara d’Urso : Elena Morali reciterà in Beautiful: tutti i dettagli svelati a Pomeriggio 5 Elena Morali ha finalmente svelato a Pomeriggio 5 il motivo per il quale qualche giorno fa si trovava a Los Angeles, sul set di Beautiful. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata inviata da Barbara d’Urso per alcune clip per il programma pomeridiano. […] L'articolo Elena Morali avrà un ruolo in Beautiful: i produttori vogliono anche Barbara ...

Elena Morali impetuosa - sbugiarda Francesco Caserta : Elena Morali ancora contro Francesco Caserta, lo sbugiarda L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, l’ex concorrente della tredicesima edizione L’Isola dei Famosi ha capito che, in realtà, ...

Elena Morali a Beautiful! Cosa ci fa la Pupa fra Brooke e Bill? : Elena Morali approda a Beautiful: un vero colpaccio per l’ex naufraga de L’isola dei famosi, da poco rientrata in Italia dopo l’avventura negli States! Da Pupa a Isolana e ora attrice, la bella Elena può vantare dunque la partecipazione alla soap più amata del mondo. A testimoniarlo, una foto in cui appare sorridente fra Katherine Kelly Lang e Don Diamont, rispettivamente Brooke Logan e Bill Spencer. Elena Morali in California: ...

Elena Morali replica all’ex di Paola Caruso : “Ti rode la verità?” : Elena Morali contro Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso Elena Morali ancora contro Francesco Caserta. L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, ...

Beautiful Scoop : Elena Morali nel cast della soap americana : Dopo le foto postate da Katherine Kelly Lang - Brooke Logan - è una storia della stessa Elena Morali a confermare la partecipazione della showgirl italiana alla soap.

Elena Morali entra nel cast di Beautiful (FOTO) : Anticipazioni Beautiful: nel cast Elena Morali Elena Morali, in quest’ultimo periodo, ha fatto molto discutere perchè è stata corteggiata in gran segreto sui social dall’ex fidanzato di Paola Caruso. E la giovane ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, essendo grande amica della Caruso, ha deciso di mostrarle gli screen delle chat. Tutto ciò ha fatto andare su tutte le furie la Caruso, la quale ha ...

Paola Caruso - l’ex Caserta attacca Elena Morali : “Impara a stare al mondo” : Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, replica alle accuse di Elena Morali Continua la ‘soap’ Paola Caruso, Francesco Caserta e i suoi tradimenti. La scorsa settimana Elena Morali, naufraga della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, si è schierata contro Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso, che ha interrotto la storia d’amore con l’ex Bonas di Avanti un Altro quando questa gli ha rivelato ...

Elena Morali contro l'ex di Paola Caruso : "Ci ha provato con me in aereo e ha offeso Scintilla" : Elena Morali, naufraga della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, si schiera contro Francesco Caserta, l'ex di Paola Caruso, che avrebbe interrotto la relazione con la ridanciana calabrese quando questa gli ha rivelato di aspettare un bambino.Stando al racconto di Elena Morali, l'ex protagonista de La Pupa e Il Secchione avrebbe incontrato in aereo l'uomo che, dopo aver abbandonato la compagna con in grembo un figlio che non crede suo, ...

Paola Caruso : Caserta ci prova con Elena Morali che svela tutto : Paola Caruso furiosa: Francesco Caserta ha corteggiato Elena Morali La gravidanza di Paola Caruso ha fatto molto discutere soprattutto perchè l’ex compagno Francesco Caserta l’avrebbe lasciata dopo esserne venuto a conoscenza. L’ex Bonas di Avanti un Altro è stata accusata da Caserta sostenendo che il bambino non è suo, così chiederà il test del DNA “e lui dovrà dare tutto quello che spetta a mio figlio”. Il ...