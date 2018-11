Efficienza energetica | Avvenia | dall’ecodesign 62 milioni di tonnellate di CO2 in meno

meteoweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) Estendere i criteri dell’ecodesign agli elettrodomestici di uso comune, come per esempio televisori, frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, e ancora ai motori elettrici, ai server e a molti altri dispositivi, porterà a benefici ambientali stimati in 62didi anidride carbonica non immessa in atmosfera ogni anno. È quanto emerge da un’analisi condotta da, società del Gruppo Terna attiva nell’, che calcola, a partire dal 2030, circa 23 miliardi di euro di risparmi economici per imprese e cittadini grazie proprio all’utilizzo di prodotti ecocompatibili. Una spinta che arriva dalla Commissione europea, che allarga i criteri dell’ecodesign ad una vasta serie di prodotti: rientrano, infatti, tv e display, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, illuminazione, frigoriferi commerciali, server, ventilatori industriali, motori elettrici, ...