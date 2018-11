Echo Combat è l' ultimo progetto VR dei creatori di The Order | 1886 e il suo lancio è

eurogamer

(Di martedì 13 novembre 2018) Preparate le squadre alla battaglia! Mancano pochi giorni aldi, l'ultima espansione dell'apprezzato universocreato da Ready At Dawn (The). Scopriamo il trailer e diversi dettagli nel comunicato ufficiale.Nuovo sparatutto a squadre ambientato in un ambiente a gravità zero,prende le meccaniche pluripremiate di LoneedArena e le combina con una nuova visione del gameplay competitivo.verrà lanciato il 15 novembre, ma ci sono già un sacco di nuovi contenuti di cui parlare.Durante l'Oculus Connect 5 di settembre, Ready At Dawn aveva rivelato ulteriori dettagli su, tra cui una nuova mappa, Combustion, e una nuova modalità di gioco aggiuntiva, chiamata Capture Point. Si potranno svolgere match privati e si potranno ottenere trofei per Oculus Home. Read more…