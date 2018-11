Ecco la gara per il coiffeur più bravo

L’Atalanta ospita l’Inter : Ecco come seguire la gara in Tv : Nel lunch match di oggi si sfidano Atalanta e Inter, entrambe in serie positiva: chi la spunterà? L'articolo L’Atalanta ospita l’Inter: ecco come seguire la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Pogba : Ecco cosa è successo prima della gara contro lo United : Si sta giocando la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, in campo Juventus e Manchester United, l'obiettivo per la squadra di Allegri è superare gli inglesi e staccare il pass per gli ottavi con il primo posto in classifica. L'ex della partita è il centrocampista Pogba, prima del match standing ovation per il francese da parte dei tifosi bianconeri, il ritorno in bianconero potrebbe materializzarsi già a ...

La Lazio attende all'Olimpico il Marsiglia : Ecco come seguire la gara in Tv : La Lazio affronta l'Olympique Marsiglia dell'ex giallorosso Rudi Garcia: si punta a replicare il successo dell'andata

La Roma in trasferta contro il CSKA Mosca : Ecco dove vedere la gara in Tv : La Roma è impegnata in Russia contro il CSKA con l'obiettivo di mantenere il primato nel suo girone di Champions League

Champions - il Napoli sfida il PSG : Ecco dove seguire la gara in tv : dove vedere Napoli PSG in tv e in streaming – La vigilia è quella delle grandi occasioni. Perché la sfida di martedì 6 novembre al San Paolo (fischio d'inizio alle 21) assomiglia ad una vera e propria finale per la qualificazione agli ottavi. Il Napoli è padrone del suo destino: una vittoria contro il PSG spalancherebbe […]

F1 - il circus sbarca in Brasile per il penultimo appuntamento in stagione : Ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il Gp del Brasile rappresenta il penultimo appuntamento della stagione di Formula 1, ad Interlagos Mercedes e Ferrari si giocano il titolo Costruttori penultimo appuntamento della stagione di Formula 1, il circus sbarca ad Interlagos per il Gp del Brasile. Assegnato già il titolo piloti a Lewis Hamilton, resta in palio quello Costruttori, con la Mercedes che proverà a chiudere i giochi senza attendere l'epilogo di Abu Dhabi. In casa ...

MotoGp – Marquez - la pioggia e la gara di gruppo in Australia : "avevo paura! Ecco cosa dobbiamo capire" : Le sensazioni di Marc Marquez dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gp d'Australia di questa mattina a Phillip Island Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all'inizio della ...

Ora Solare 2018 - rischio "KO" : Ecco come garantirsi un buon sonno - l'esperta svela meccanismi e ingredienti che lo favoriscono : Torna nella notte tra il 27 e il 28 ottobre l'Ora Solare, che ci accompagnerà fino al 31 marzo 2019: secondo la ricerca "Morfeo", che ha coinvolto diversi centri specializzati nel sonno, "il 40% degli italiani resta desto nell'arco della notte, tormentato da risvegli frequenti, sonno leggero, difficoltà di addormentamento, insonnia o sveglia anticipata. Con un rischio aumentato, a fine settimana, dal prossimo cambio ...

Rugby - si avvicina il Test Match tra Italia e Irlanda : Ecco il XV scelto da Conor O'Shea per la gara di Chicago : La sfida tra Italia e Irlanda si giocherà al Soldier Field di Chicago sabato 3 novembre alle ore 15 locali, le 22 in Italia Conor O'Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione azzurra che affronterà l'Irlanda al Soldier Field di Chicago nel Test-Match inaugurale della finestra d'autunno sabato 3 novembre alle ore 15 locali (22 in Italia, diretta DAZN). La Nazionale, che ha concluso oggi il ritiro di ...

Inps - tutti i trucchi per risparmiare sulle prestazioni : Ecco i precedenti bloccati da Ordine Medici e dal Garante Privacy : Mentre ancora si discute dei premi ai Medici che tagliano le prestazioni, spuntano i precedenti dell'Inps: altri tentativi compiuti negli ultimi anni per legare la produttività del personale medico alla riduzione delle prestazioni (e dei costi) per l'ente stesso, il più delle volte naufragati. A ricordarne uno piuttosto ingombrante è il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano Roberto Carlo Rossi, tra i primi a salire sulle barricate ...

F1 – In Messico si assegna il titolo mondiale : Ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Archiviato il Gran Premio di Austin vinto da Raikkonen, il circus si sposta in Messico dopo Hamilton potrebbe festeggiare il quinto titolo mondiale Basta un settimo posto a Lewis Hamilton per festeggiare il titolo mondiale, con ogni probabilità sarà il Gp del Messico ad incoronare il britannico per la quinta volta in carriera. Come accaduto un anno fa, il pilota della Mercedes potrebbe esultare sul circuito intitolato ai fratelli ...

Infortunio Boateng - il centrocampista non verrà convocato per la gara contro la Samp : Ecco i tempi di recupero : Infortunio Boateng – Il calciatore neroverde rimarrà lontano dal campo a guardare i compagni impegnati nel monday match contro la Sampdoria: Boateng, infatti, lamenta un problema muscolare da diverso tempo e, per evitare che ciò possa sfociare in qualcosa di più serio, in accordo con lo staff medico non partirà per la Liguria, rimanendo a curarsi in Emilia. Se tutto andrà bene, il ghanese potrebbe già rivedersi nel derby contro il ...

Pattinaggio di Figura - domani scatta la prima tappa dell'ISU Grand Prix : Ecco gli azzurri in gara : L'Italia ad Everett con Matteo Rizzo e la coppia di danza Guignard-Fabbri per il primo appuntamento del circuito internazionale Al via domani ad Everett (Stati Uniti) Skate America, la prima tappa dell'ISU Grand Prix, il più noto e prestigioso circuito internazionale di Pattinaggio di Figura. Italia pronta per una stagione post olimpica che si preannuncia avvincente e ricca di sorprese: saranno Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) ...

Tale e Quale Show - anche stavolta imitatori professionisti in gara : così si rischia di falsare il gioco. Ecco di chi stiamo parlando : Venerdì scorso Antonio Mezzancella ha portato in scena a Tale e Quale Show "Un angelo disteso al sole" di Eros Ramazzotti. La performance si conclude e il pubblico è in piedi per regalargli una meritata standing ovation. "Grandioso, un livello altissimo. Tale e Quale anche nelle movenze", commenta Salemme. "Chapeau", aggiunge la Goggi. Panariello rincara la dose: "Uguale, identico." La Clerici, ...